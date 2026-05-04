La estabilidad de miles de trabajadores inmigrantes en Estados Unidos está atravesando un momento crítico debido a los posibles cambios en el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) . La relación entre este beneficio y el Documento de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés) provoca dudas acerca de la legalidad de mantenerse activa si el programa llegara a expirar. En caso quieras obtener una respuesta, te invito a leer los siguientes párrafos, donde te revelaré qué ocurriría de cumplirse dicho escenario y otros detalles complementarios.

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Debes comprender que pertenecer al programa del TPS no te brinda la oportunidad de conseguir un trabajo legal en el territorio estadounidense; para ello es necesario tramitar el documento EAD, ya que, sin dicho credencial, no es posible laborar.

Según USA Hello , el EAD se trata de una tarjeta que todo empleador necesita verificar para constatar que estás autorizado para trabajar en EE. UU. por un periodo específico.

Entonces, dado que el TPS resulta fundamental para obtener este documento, la pérdida de dicho beneficio migratorio no solo representa un impedimento para trabajar en el país, también enfrentarías serias complicaciones ante las autoridades de migración.

Sin el EAD, los beneficiarios del TPS no pueden laborar legalmente en EE. UU. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Qué ocurre con mi EAD si pierdo mi TPS

Si un beneficiario pierde el TPS en Estados Unidos, automáticamente se le retiraría el permiso laboral que este programa le renueva cada 18 meses. Con esta situación, el inmigrante está obligado a gestionar otras alternativas legales para mantener su estancia legal o, en el peor de los casos, preparar su salida de EE. UU.

El portal Flora Legal Group señala que existen otros mecanismos legales para permanecer en el país cuando se finalice el beneficio del TPS, tales como asilo, visa U o T (víctimas de ciertos delitos o trata de personas), o mediante la petición de un familiar ciudadano o residente legal.

En caso consideres que puedes seguir usando tu EAD aunque se finalice tu beneficio de TPS, solo sería una acción errónea que conllevaría a problemas migratorios en un futuro; tales como el rechazo en un trámite de residencia legal o ciudadanía estadounidense.

Los haitianos pertenecientes al programa TPS resultarían afectados en caso ocurra la eliminación del beneficio. (Crédito: Giorgio Viera / AFP) / GIORGIO VIERA

Qué migrantes perderían su EAD por la eliminación del TPS en EE. UU.

Según reportó NBC News , la Administración Trump planteó cancelar el TPS para 350,000 haitianos y 6,000 sirios, una medida que fue analizada por la Corte Suprema de EE. UU. el pasado miércoles 29 de abril sin que se haya emitido aún una sentencia final.

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