El sistema de inmigración de los Estados Unidos está dando paso a una transformación que modificará la forma en que miles de solicitantes realizan sus trámites migratorios. Si bien la costumbre era presentar una solicitud en papel, dicha práctica quedaría en el pasado. ¿Desde cuándo entrará en vigor esta modalidad y qué gestiones cambiarán de formato? Conoce las respuestas en este artículo informativo.

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El aviso ha sido realizado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) mediante un comunicado oficial. Según lo que se explaya en el documento, la regla autoriza al Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés) en “ordenar la presentación electrónica para ciertos formularios de inmigración”.

Eso sí, si el formulario de inmigración está disponible en línea al menos 180 días, la entidad decidirá si dicho trámite debe presentarse electrónicamente. Antes de imponer el requisito, USCIS tendrá que ejecutar el aviso público con 60 días de anticipación.

Con esta nueva disposición, ciertos trámites migratorios deberán realizarse por el sitio web de USCIS. (Crédito: BEATA ZAWRZEL / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP)

Esta medida final provisional entrará en vigor desde el martes 11 de agosto. Por lo tanto, desde la fecha indicada los extranjeros que mantienen un trámite migratorio vigente deberán crear y usar una cuenta en línea de USCIS.

El propósito de esta iniciativa es dejar de depender de enviar formularios en físico a oficinas físicas especiales del Departamento de Tesoro de EE. UU. (USDT, por sus siglas en inglés) y mejorar la detección de fraudes migratorios.

“La transición debe generar un ahorro sustancial de costos y una mayor eficiencia para el gobierno federal. (...) La presentación electrónica también reduce errores, presentaciones incompletas y tiempos de decisión de solicitudes. Se vuelve más seguro, transparente y eficiente”, se lee en el documento.

Desde el 11 de agosto se comenzará a implementar este regla respecto a los trámites migratorios. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Qué trámites migratorias se podrán realizar en línea con esta nueva regla

En el portal de USCIS, hay 22 formularios disponibles que se pueden realizar, entre los cuales destacan solicitudes de tarjeta de residencia, peticiones familiares, ajuste de estatus, permisos de trabajo, asilo y naturalización.

Quienes no puedan completar el trámite vía online, deberán pedir una exención mediante el Formulario I-936. Aunque este proceso tiene un costo de $25, ciertos solicitantes humanitarios pueden quedar exentos de dicha tarifa.

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