Los beneficios de este programa que residen en este estado podrán acceder a los pagos. (Foto: Freepik / USDA)
Marcelo López Chavez
Una buena noticia llega para los residentes de Florida. Aquellos que están afiliados al podrán acceder a sus beneficios mensuales, ya que el propio estado ha confirmado en qué fechas se reanudarán los pagos. Para acceder a esta información, te invito a leer los siguientes párrafos.

Según lo explicado por CNN, el programa de cupones de alimentos no brindó los pagos respectivos a sus beneficiarios debido a una batalla judicial. Esta disputa se inició en el mes de octubre, tras el anuncio de falta de fondos provocada por el cierre del Gobierno.

En qué fecha se realizarán los pagos de SNAP en Florida

De acuerdo al Departamento de Niños y Familias de Florida, todos los beneficios del mencionado programa correspondientes al mes de noviembre se emitieron a los beneficiarios elegibles la semana pasada. Es más, aquellos residentes que debían recibirlos después del 14 de noviembre, podrán obtenerlos en su fecha habitual.

El Gobierno estadounidense anunció que los beneficiarios no recibirán su pagos debido a falta de fondos. (Foto: SNAP)
Pese a ello, existen vecinos de las distintas comunidades de este estado que han recibido información completamente diferente a través del aplicativo Propel, lo que significaría que sus pagos podrían recibirlos después del Día de Acción de Gracias (Thanksgiving).

Es importante mencionarte que los beneficios del programa SNAP suelen entregarse entre el 1 y el 28 de cada mes, dependiendo del número de caso. Sin embargo, las autoridades estatales precisan que, si ya se presentó una solicitud o renovación, no se debe solicitarlo nuevamente, ya que esto podría retrasar el proceso.

Algunos residentes de Florida siente preocupación de no recibir sus pagos antes del Thanksgiving. (Foto: AFP)
¿Cuánto dinero se envía cada mes a los beneficiarios del SNAP?

El monto de ayuda dependerá de distintos factores, tales como el tamaño del hogar, los ingresos brutos y netos de la familia, su historial laboral, entre otros criterios. Sin embargo, el monto promedio mensual que recibe cada persona es de $187, aunque esta cifra puede variar. Según el Servicio de Alimentos y Nutrición del USDA, estos son los montos máximos para los 48 estados de EE.UU. y distrito de Columbia:

Miembros del hogarPago que se realizará
1 miembro$298
2 miembros$546
3 miembros$785
4 miembros$994
5 miembros$1,183
6 miembros$1,421
7 miembros$1,571
8 miembros$1,789
miembro adicional$218

