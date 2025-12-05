Durante décadas, en vecindarios de todo Estados Unidos se ha repetido la misma escena invernal: gente saliendo temprano, soportando el frío matutino, para encender el coche y dejarlo reposar unos minutos antes de arrancar. Es un ritual casi automático, heredado de tiempos en los que los motores necesitaban asistencia para operar correctamente en temperaturas bajas. Sin embargo, hoy el debate está más vivo que nunca: ¿realmente sigue siendo necesario calentar el coche antes de usarlo?

La costumbre de “calentar” el carro tenía una función específica en los vehículos antiguos. Antes de 1995, la mayoría de autos en EE.UU. usaban carburador, un sistema que mezclaba aire y combustible manualmente y que sí requería calentamiento para evitar fallas al conducir.Pero con la llegada del sistema de inyección electrónica de combustible, la historia cambió: los sensores ajustan la mezcla de aire y gasolina en tiempo real, sin importar el frío exterior. Por eso, muchos expertos afirman que el motor ya no necesita ese calentamiento previo.

Los expertos explican que calentar el coche ya no es esencial gracias a los sistemas modernos, incluso en pleno invierno. | Crédito: GEORGE FREY / AFP

Los expertos que aún defienden el calentamiento

A pesar de ello, no todos están de acuerdo en abandonar el ritual. Benjamin Jerew, en el blog de NAPA Auto Parts, sostiene que calentar el coche todavía aporta beneficios como mejor rendimiento, economía de combustible y una lubricación más eficiente. Según explica, “cada grado ayuda a que el aceite y el fluido de transmisión automática fluyan mejor, mejorando la lubricación y evitando el desgaste”.

Joseph Henmueller, expresidente de la Automotive Maintenance and Repair Association, coincide: para él, el aceite es “la sangre del motor”, y tomarse un par de minutos para que circule adecuadamente sigue siendo necesario, sobre todo en mañanas heladas.

Otro punto a favor del calentamiento es el confort: permitir que el anticongelante comience a circular ayuda a que el interior se caliente antes de iniciar el trayecto.

La postura contraria: los autos modernos no lo necesitan

En el lado opuesto del debate, el blog de Firestone afirma que los autos modernos ya no requieren calentamiento previo. La razón: los sistemas de inyección electrónica ajustan por sí solos la mezcla correcta, incluso en temperaturas bajo cero. Además, aseguran que el coche alcanza su temperatura óptima más rápido cuando se conduce, no cuando se deja en reposo.

Shanna Simmons, gerente de marketing de Shell y exasesora técnica de Pennzoil, lo resume con claridad: aunque el aceite puede tardar ligeramente más en circular con frío extremo, se trata de milisegundos, no de minutos. Conducir suavemente calienta el motor mucho más rápido y evita el desperdicio de gasolina.

La Agencia de Protección Ambiental (EPA) también desaconseja el calentamiento prolongado. Según la entidad, un coche no debería estar en ralentí más de 30 segundos, ya que dejarlo encendido más tiempo consume más combustible que volver a arrancarlo.

Incluso hay leyes que lo prohíben

En varias ciudades de EE.UU. existen regulaciones que limitan el tiempo permitido de ralentí. En Minneapolis, por ejemplo, los conductores no pueden dejar el coche encendido por más de tres minutos, salvo en casos de temperaturas extremas bajo 0 °F o superiores a 90 °F.

La conclusión es menos dramática de lo que parece.

Si tienes un coche moderno, no necesitas calentarlo durante minutos . Arranca, espera unos segundos y conduce suavemente.

. Arranca, espera unos segundos y conduce suavemente. Si quieres mayor confort en la cabina o manejas un auto antiguo con carburador, podrías dejarlo encendido un corto tiempo.

Evitar el ralentí prolongado ahorra combustible, cuida el ambiente y, según expertos, no daña el motor.

