Recientemente, los servicios de meteorología alertaron sobre la llegada de una nueva tormenta invernal en Estados Unidos, que traería condiciones severas en ciertas áreas del país, tales como lluvias, nieve y ráfagas de viento. Uno de los estados que resultarán afectados es California con intensas precipitaciones que se extenderán hasta la próxima semana. Esto significa que los habitantes deberán cargar sus paraguas al momento de transitar por las calles y los conductores tendrán que tomar sus precauciones al momento de viajar por las autopistas. A continuación, te enseñaré el cronograma de lluvias para que tengas una noción sobre el pronóstico climático en los siguientes días.

Lo sorpresivo es que California no presentó alguna alerta ni advertencia sobre eventos meteorológicos hasta el viernes 13 de febrero; sin embargo, el panorama climático cambió drásticamente en cuestión de horas.

Para David Biggar, meteorólogo de NBC Los Ángeles, se espera el regreso de las precipitaciones al ‘Estado Dorado’ debido a múltiples sistemas que serán más húmedos que la última tormenta registrada; además de ser lo bastante fríos para provocar nieve en diversas comunidades montañosas de la región.

Para el meteorólogo Biggar, el paso de esta tormenta invernal también traería nieve en el estado de California. (Foto: Apu GOMES / AFP) / APU GOMES

Cronograma de lluvias en California durante los próximos días

DOMINGO 15 DE FEBRERO

Para el cierre de la presente semana, se espera un cielo predominantemente cubierto con probabilidades de llovizna que se intensificará a medida que avance la jornada.

LUNES 16 DE FEBRERO

Para este nuevo inicio de semana, se registrarán lluvias intensas en horas de la mañana que se desplazarán desde el oeste al este de California. También se esperan tormentas eléctricas y fuertes ráfagas de viento.

MARTES 17 DE FEBRERO

La lluvia continuará durante esta jornada, pero a menor intensidad. Lo preocupante será que la tormenta podría causar inundaciones en algunas carreteras del estado de California; es probable el desprendimientos de rocas y flujos de escombros.

Los conductores tendrán que reducir la velocidad, ya que sus neumáticos perderían tracción debido a que las autopistas estarán mojadas. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

MIÉRCOLES 18 DE FEBRERO

Para el meteorólogo Biggar, la mayoría de las localidades de California esperan precipitaciones de hasta 7,6 cm para esta fecha, con acumulados mayores de hasta 10 cm en laderas y montañas.

JUEVES 19 DE FEBRERO

Aunque no se tiene un pronóstico climático seguro para esta fecha, el climatólogo Biggar prevé que las rondas de lluvias se mantendrán.

