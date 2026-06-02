Miles de beneficiarios de programas sociales en California comenzaron junio con nuevas reglas que podrían impactar directamente su acceso a la asistencia alimentaria y la cobertura médica. Mientras CalFresh ya puso en marcha requisitos laborales para ciertos adultos que reciben ayuda para comprar alimentos, Medi-Cal mantiene un calendario de reformas que seguirá avanzando durante los próximos meses y años. Aunque no todos los participantes se verán afectados por igual, las modificaciones generan preocupación entre comunidades migrantes que dependen de estos beneficios para cubrir necesidades básicas de alimentación y salud.

CalFresh exige nuevas actividades laborales para mantener el beneficio

Desde el 1 de junio, algunos beneficiarios de CalFresh deberán demostrar que participan en actividades laborales o de capacitación para seguir recibiendo asistencia alimentaria.

La medida se aplica a adultos de entre 18 y 64 años considerados aptos para trabajar y que no tienen a su cargo menores de 14 años. Según las nuevas disposiciones, estas personas deberán completar al menos 80 horas al mes mediante alguna de las siguientes opciones:

Empleo remunerado.

Programas de formación profesional.

Servicio comunitario.

Una combinación de las actividades anteriores.

Quienes no cumplan con este requisito y tampoco califiquen para una exención podrán recibir el beneficio únicamente durante tres meses dentro de un período de tres años.

Estas modificaciones forman parte de los cambios impulsados por la ley federal H.R. 1, conocida como One Big Beautiful Bill, que establece nuevas condiciones para acceder y permanecer en programas de asistencia financiados con fondos públicos.

Beneficiarios de CalFresh y Medi-Cal en California deben estar atentos a las nuevas reglas vigentes este año. | Crédito: Composición Mag / Jairo Rúa

Quiénes están exentos de los nuevos requisitos de CalFresh

No todos los participantes deberán cumplir con las nuevas exigencias laborales. Entre las personas exentas se encuentran:

Grupo exento Motivo Menores de edad No están sujetos al requisito laboral Mayores de 64 años Quedan excluidos por edad Personas embarazadas Exención por condición médica Personas con discapacidades físicas o mentales Limitaciones para trabajar Adultos con niños pequeños a cargo Responsabilidades de cuidado Cuidadores de familiares con problemas de salud Atención permanente requerida Personas sin hogar de larga duración Situación de vulnerabilidad Víctimas de violencia doméstica Protección especial Participantes en tratamientos por adicciones Exención temporal

Medi-Cal seguirá cambiando durante 2026

Mientras CalFresh ya comenzó a aplicar las nuevas reglas, Medi-Cal tiene previstas varias modificaciones que entrarán en vigor durante el resto de 2026.

Una de las primeras fechas clave será el 1 de julio. Desde entonces, algunos adultos indocumentados mayores de 19 años dejarán de tener acceso a cobertura dental dentro del programa estatal de salud.

Posteriormente, el 1 de octubre, comenzarán a implementarse cambios federales relacionados con la clasificación de determinados estatus migratorios. Como consecuencia, algunas personas dejarán de ser consideradas “no ciudadanos calificados” para efectos de acceder a beneficios financiados con recursos federales.

California actualiza requisitos de CalFresh y Medi-Cal como parte de una serie de reformas en programas sociales. | Crédito: Freepik

Restricciones que ya comenzaron a aplicarse

Algunas medidas ya fueron implementadas durante este año y afectan a personas nacidas en el extranjero que reciben beneficios sociales.

Entre ellas se encuentra la limitación de acceso a CalFresh para ciertas categorías de inmigrantes con presencia legal que anteriormente podían participar en el programa.

Asimismo, desde el 1 de enero se restringió el ingreso de nuevos adultos indocumentados a determinadas modalidades de cobertura integral de Medi-Cal. Tras los cambios, solo permanecen disponibles algunas opciones de cobertura restringida para situaciones específicas.

Lo que viene para Medi-Cal en 2027 y 2028

Las reformas no terminan este año. El calendario oficial contempla nuevas modificaciones para los próximos años.

A partir de enero de 2027, algunos adultos entre 19 y 64 años deberán cumplir requisitos relacionados con trabajo, estudios o servicio comunitario para conservar la cobertura médica.

Ese mismo año, desde el 1 de julio, cambiará también el proceso de verificación de elegibilidad. En muchos casos, las revisiones dejarán de realizarse una vez al año y pasarán a efectuarse cada seis meses.

Además, se reducirá el alcance de la cobertura retroactiva para gastos médicos ya realizados y ciertos beneficiarios deberán comenzar a realizar aportes mensuales para mantener algunos niveles de cobertura.

Durante 2028, el programa incorporará copagos para determinados servicios médicos utilizados por algunos adultos.

Las autoridades señalan que el objetivo de estas reformas es actualizar los criterios de elegibilidad, fortalecer los mecanismos de control y modificar la estructura de financiamiento de diversos beneficios públicos, cambios que seguirán impactando a miles de familias migrantes y de bajos ingresos en California durante los próximos años.

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