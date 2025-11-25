La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) anunció que ya se está implementando un lector de placas en las carreteras de las distintas localidades de Estados Unidos. Si bien parece un sistema innovador, solo ha generado preocupación entre los conductores. A continuación, te explicaré cómo funciona y otros detalles importantes.

Es crucial agregar que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ya utilizaba este sistema desde hace años para monitorear vehículos y a sus respectivos dueños. Sin embargo, en la actualidad, se ha realizado una mayor inversión para “identificar amenazas y desmantelar redes criminales”, según lo expuesto por la CBP.

Según la CBP, este sistema de vigilancia pretende "identificar amenazas y desmantelar redes criminales". (Crédito: Freepik)

Cómo funcionan los lectores de placas de la CBP

El propósito principal de esta medida radica en la identificación de coches cuyos trayectos son considerados como ‘sospechosos’ y, así, detener a algún migrante que no cuenten con la documentación legal para residir en el país norteamericano.

Este sistema se basa en el uso de una red de cámaras que escaneará y registrará la información de las matrículas de los vehículos que circulen por las distintas autopistas. Cumplido ello, con la ayuda de la tecnología, se seleccionarán aquellos coches que muestren señales extrañas.

Esto permitiría que los agentes federales notifiquen a las efectivos locales en realizar la intervención correspondiente. Estos conductores pueden ser detenidos por infracciones menores, tales como exceso de velocidad, pasarse una señal de alto, entre otras.

Ante esta iniciativa, aquellos conductores migrantes se verían afectados. (Crédito: Freepik)

¿Por qué el programa del lector de placas está recibiendo críticas?

Distinto expertos se mostraron en contra de esta modalidad de vigilancia. Según Andrew Ferguson, catedrático de la Universidad George Washington, indicó a CBS News que esta tecnología se trataría de un “acto inconstitucional”.

Por su parte, Nicole Ozer, vocera de la Universidad de California en San Francisco, consideró que “se están recopilando cantidades ingentes de información” de personas sin que estas tengan conocimiento alguno. También enfatizó que estos sistemas de vigilancia “no contribuyen a la seguridad de las comunidades”.

