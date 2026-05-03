La ciudad de Chicago también está realizando preparativos para celebrar la festividad del ‘Cinco de Mayo’. Para este 2026, la agenta promete ser más emocionante que años anteriores, uniendo a comunidades mediante la música, la gastronomía y tradiciones culturales. En caso te interese experimentar estos eventos, te invito a leer esta nota para que sepas en qué puntos y fechas se realizarán desfiles para conmemorar la batalla ganada en 1862 por el ejército mexicano.

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Estados Unidos se acostumbra a festejar el ‘Cinco de Mayo’ cada año. Por ejemplo, Chicago es una de las ciudades que celebra frecuentemente esta tradición, ya que cuenta con una gran presencia de inmigrantes mexicanos.

Habitualmente, los organizadores suelen colgar banderas del país mexicano, realizar números artísticos y brindar la posibilidad de que los visitantes degusten de una exquisita gastronomía. Se trata una experiencia inolvidable.

Mediante una información compartida por Telemundo Chicago , conocerás las fechas y las ubicaciones de los eventos que se celebrarán por ‘Cinco de Mayo’ en la ‘Ciudad de los Vientos’.

Los inmigrantes mexicanos que radican en esta ciudad organizan estas fiestas relacionadas al 'Cinco de Mayo'. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Lista de actividades por ‘Cinco de Mayo’ en Chicago

Festival de Cinco de Mayo en Cicero

El popular festival concluye en la presente fecha en el recinto ferial de la calle 34 la avenida Laramie, ofreciendo atracciones familiares, gastronomía y música en vivo; lo llamativo es que la entrada y el estacionamiento serán gratuitos. Iniciará a las 4:00 p.m. y se extenderá hasta el cierre de la jornada.

Cinco de Mayo Fest

Inicia este domingo 3 de mayo desde el mediodía en la plaza Garibaldi, situada entre la calle 26 y California. En este caso, la entrada tiene un precio de $90, pero incluye la presencia de distintas bandas musicales mexicanas.

Semana de México

Desde el viernes 1 hasta el sábado 9 de mayo, el consulado mexicano en Chicago está llevando a cabo una semana cultural relacionada al ‘Cinco de Mayo’ con diversas sedes, incluyendo presentaciones musicales y recorridos gastronómicos.

Por ejemplo, para el 5 de mayo se desarrollará la Cata de Tequila en el Restaurante Momento; mientras que desde el 4 al 6 de mayo se realizará el evento Yo Sueño Aquí en el Ayuntamiento de Chicago.

PlayDate del Cinco de Mayo

El Field Museum llevará a cabo una jornada artística en el Crown Family PlayLab este martes 5 de mayo. En caso cuentes con un menor de edad, este evento realizará actividades de dibujo para que tu hijo coloree. Deberás asistir en el horario entre las 11 a.m. y 12 p.m.

Para este 2026, el 'Cinco de Mayo' se celebrará el martes de la semana entrante. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Por qué se celebra el Cinco de Mayo en EE. UU.

De acuerdo con una información de CNN , esta festividad celebra la victoria de las fuerzas de México sobre el ejército de Francia en la Batalla de Puebla de 1862, aunque es importante mencionarte que este evento no corresponde a la independencia del país.

Hacia finales de 1861, España, el Reino Unido y Francia ocuparon territorio mexicano, aunque las primeras dos potencias se retiraron después de seis meses; esta salida fue aprovecha por las tropas francesas, que vieron un escenario ideal para emprender una invasión total del país.

Entonces, el ejército francés avanzó hacia la ciudad de Puebla, situada a 137 kilómetros de la ciudad de México, donde sufrieron una derrota ante un escuadrón minoritario comandado por Ignacio Zaragoza.

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