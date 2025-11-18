Los que viven en Estados Unidos con un permiso temporal entienden muy bien lo que significa estar pendientes de fechas, documentos y trámites. A veces se siente que todo se mueve rápido y que un descuido puede complicarnos la vida. Por eso, cuando el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) actualiza o simplemente recuerda algún procedimiento importante, vale la pena prestarle atención.

Y justamente eso ocurrió con el Documento de Autorización de Empleo (EAD), ese permiso que permite trabajar legalmente en el país. Muchos preguntado qué hacer cuando se acerca su fecha de vencimiento, así que en este artículo quiero contarte, de manera sencilla y cercana, cómo funciona el proceso y qué debes preparar con tiempo para evitar contratiempos.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) es la agencia federal que administra la inmigración legal a los Estados Unidos (Foto: AFP) / Piero Hatto

¿QUÉ HACER CUANDO EL EAD ESTÁ POR VENCERSE?

Cuando el USCIS confirma que el permiso de trabajo está próximo a expirar, la primera recomendación es enviar nuevamente el Formulario I-765, que es el que permite solicitar la renovación del EAD. Este paso es obligatorio incluso si ya tuviste este documento antes, y su envío incluye el pago de las tarifas correspondientes, a menos que ya te hayan aprobado una exención.

¿CUÁNDO ENVIAR LA SOLICITUD DE RENOVACIÓN?

Mientras antes lo hagas, mejor. El USCIS recomienda enviar la renovación al menos 180 días antes del vencimiento del permiso. Esto te da más margen para que la agencia revise tu caso y, sobre todo, te ayuda a evitar interrupciones en tu autorización para trabajar.

DOCUMENTOS QUE PIDE USCIS PARA RENOVAR EL EAD

El USCIS pide lo siguiente para aprobar el Formulario I-765:

Copia del Formulario I-94, ya sea física o la versión electrónica.

Copia del último EAD que te fue aprobado.

Dos fotografías tipo pasaporte.

Formulario G-28, en caso de que estés representado por un abogado o representante acreditado.

Pasaporte o documento de viaje válido.

¿QUIÉNES NO NECESITAN UN EAD?

Algo que vale la pena mencionar es que no todos necesitan solicitar o renovar un EAD. Por ejemplo, los residentes permanentes legales no lo requieren porque su green card ya funciona como autorización de empleo. Lo mismo ocurre con ciertos no inmigrantes que tienen un estatus que les permite trabajar únicamente para un empleador específico.

Si tienes la green card, no es necesario que tramites un EAD (Foto: Evgenia Parajanian / iStock) / Evgenia Parajanian

EL ROL DEL FORMULARIO I-94 EN EL PROCESO

El Formulario I-94 es clave. Este documento registra la entrada y salida de extranjeros que ingresan al país, ajustan su estatus o extienden su estadía. El USCIS aclara que todos lo necesitan, excepto ciudadanos estadounidenses, residentes extranjeros que regresan y la mayoría de los visitantes canadienses. Si entraste por vía aérea o marítima, el I-94 debió emitirse en el puerto de entrada.

¿CÓMO REEMPLAZAR UN EAD PERDIDO, ROBADO O DAÑADO?

Si tu EAD se perdió, fue robado o se dañó, el proceso es muy similar al de la renovación. Tendrás que enviar, otra vez, el Formulario I-765. En caso de que el documento tenga un error, debes verificar si la equivocación fue del USCIS o tuya, ya que eso cambia la manera en que se procesa la corrección.

