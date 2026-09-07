El sistema educativo de Florida ha tomado una drástica decisión que cambiará el futuro de miles de jóvenes inmigrantes. Para el curso escolar 2027 se aplicará un nuevo reglamento que impedirá a las personas sin estatus legal iniciar sus estudios en 12 universidades públicas del estado mencionado. Para conocer más detalles al respecto, sigue leyendo este artículo informativo.

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La decisión se debe a la Junta de Gobernadores de Florida que votó a favor de la enmienda a la regulación de admisiones generales del Sistema Universitario Estatal de Florida. La aprobación de esta medida se suma a una restricción que ya está vigente en los “colleges” públicos.

Con lo señalado, muchas familias migrantes del estado mencionado presentan dudas, pues posiblemente sus hijos están recibiendo clases en cualquiera de estas instituciones públicas que impedirán la matrícula a jóvenes sin estatus legal.

Un total de 12 universidades públicas de Florida impedirán la matrícula de estudiantes indocumentados. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Qué universidades públicas de Florida no permitirán la matrícula de estudiantes indocumentados

La restricción será aplicada por las universidades públicas que forman parte del Sistema Universitario Estatal de Florida, las cuales son:

University of Florida (UF).

Florida State University (FSU).

University of Central Florida (UCF).

University of South Florida (USF).

Florida International University (FIU).

Florida Atlantic University (FIU).

Florida Gulf Coast University (FGCU).

Florida A&M University (FAMU).

University of North Florida (UNF).

University of West Florida (UWF)

Florida Polytechnic University.

New College of Florida.

Miles de estudiantes migrantes no podrán formarse profesionalmente en universidades públicas de Florida. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Qué estudiantes migrantes resultarían afectados con esta nueva disposición en Florida

En una entrevista concedida a N+ Univision , Gaby Pacheco, presidenta y directora ejecutiva de TheDream.US, señaló que esta radical medida está impactando a los “dreamers”, aquellos jóvenes inmigrantes que llegaron a Estados Unidos de manera ilegal cuando eran menores de edad y ahora no tienen un estatus establecido.

En caso de las personas que estén afiliadas al programa DACA o mantienen una solicitud de asilo vigente tampoco podrán matricularse a una de las casas de estudios públicas pertenecientes al Sistema Universitario Estatal de Florida.

“Si no tienen un estatus migratorio, no son residentes ni ciudadanos, no van a poder ir a la universidad, así ellos quieran pagar como estudiantes internacionales o con cuotas altas; no lo van a poder hacer”, añadió Pacheco.

Eso sí, se debe tener en cuenta que la reciente medida se aplicará a aquellos jóvenes indocumentados que pretenden matricularse inicialmente en una de estas universidades públicas del estado mencionado. No se trata de expulsar a aquellos estudiantes que ya estaban matriculados.