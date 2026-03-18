El invierno 2025‑2026 en Estados Unidos fue más variable de lo previsto: en conjunto resultó algo más cálido en muchas zonas, pero con episodios de frío y tormentas muy intensos. Ahora, mientras muchos esperan la llegada de una estación con clima más suave y una naturaleza en pleno despertar —con temperaturas que aumentan de forma gradual y días más largos y soleados—, te contamos la fecha y la hora exactas del equinoccio, el momento astronómico que marca el inicio oficial de la primavera en el hemisferio norte.

La primavera 2026 se extenderá aproximadamente tres meses (Foto: Freepik)

¿CUÁNDO Y A QUÉ HORA EMPIEZA EL EQUINOCCIO DE PRIMAVERA EN EE.UU.?

La primavera 2026 en Estados Unidos comienza el viernes 20 de marzo, en el momento exacto del equinoccio es a las 10:46 a.m. hora del Este (ET).

En términos astronómicos, en el equinoccio de primavera en EE.UU. ocurrirá lo siguiente:

La línea imaginaria del ecuador terrestre queda alineada con el centro del Sol, de modo que los rayos solares caen casi perpendiculares sobre el ecuador.

El día y la noche tienen prácticamente la misma duración (unas 12 horas cada uno) en casi todo el planeta.

A partir de ese instante se considera que empieza oficialmente la primavera en todo el hemisferio norte: aumentan progresivamente las horas de luz y el Sol sale un poco más al norte del este y se pone un poco más al norte del oeste cada día.

Vale mencionar que si estabas esperando un “evento visible espectacular en el cielo” en ese minuto exacto, lamentamos decirte que no habrá nada por el estilo, ya que el cambio es más bien gradual en luz, temperatura y comportamiento de la naturaleza en los días y semanas posteriores.

La primavera es la estación favorita para millones de ciudadanos en Estados Unidos (Foto: Freepik)

¿QUÉ OCURRE EN LA PRIMAVEERA?

Cuando comienza la primavera ocurrirá lo siguiente:

Aumento gradual de la temperatura y días más largos y soleados.

Floración de plantas y árboles, paisajes más verdes y llenos de color.

Mayor actividad de los animales, pues salen de la hibernación, se reproducen y migran algunas especies.

Inicio de muchos ciclos agrícolas: preparación de la tierra y siembra de cultivos para los meses cálidos.

En lo simbólico, se asocia con renovación, fertilidad y comienzo de una nueva etapa.

¿CUÁNTO DURA LA PRIMAVERA EN EE.UU. ESTE 2026?

En 2026, la primavera en Estados Unidos dura desde el equinoccio de primavera hasta el solsticio de verano, es decir, aproximadamente tres meses.

En términos astronómicos, comienza el 20 de marzo y se extiende hasta alrededor del 21 de junio, cuando empieza oficialmente el verano en el hemisferio norte.

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