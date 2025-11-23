¡Atención! El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) de Estados Unidos ha implementado nuevos requisitos laborales. Y, por supuesto, estos representan un giro radical que amenaza con dejar a millones de estadounidenses luchando por mantener su acceso a los cupones de alimentos.

Vale precisar que los cambios llegan cuando los beneficios ya se redujeron temporalmente en noviembre del 2025.

Por eso, con varias iniciativas solidarias, diversas organizaciones comunitarias en todo el país norteamericano trataron de reducir el impacto en familias vulnerables.

¿CUÁLES SON LOS NUEVOS REQUISITOS PARA ACCEDER A LOS CUPONES SNAP?

Tal como reportaron medios como The Washington Times, la nueva legislación—firmada en julio del 2025 por el presidente Donald Trump—expandió drásticamente los requisitos laborales del programa.

Resulta que los beneficiarios adultos de SNAP ahora deben trabajar, ser voluntarios o participar en capacitaciones laborales durante al menos 80 horas al mes. Así, quienes no cumplan, quedarán limitados a solo tres meses de beneficios en un período de tres años.​

Cabe resaltar que, anteriormente, estos requisitos solo aplicaban a adultos de 18 a 54 años. Sin embargo, ahora su alcance se extendió a aquellos de 55 a 64 años y a padres sin hijos menores de 14 años.

La nueva ley también elimina exenciones de trabajo para personas sin hogar, veteranos y adultos jóvenes que salen del sistema de cuidado temporal.

¿DESDE CUÁNDO SE APLICAN LOS NUEVOS REQUISITOS DE LOS CUPONES SNAP?

Debido al cierre del gobierno, hubo una suspensión temporal del programa SNAP en noviembre. Sin embargo, estos nuevos requisitos entrarán en plena vigencia en diciembre del 2025.

Y si bien existen excepciones en 10 estados, el Distrito de Columbia y las Islas Vírgenes debido a la alta tasa de desempleo, estas vencen entre finales del 2025 y enero del 2027.

LA SITUACIÓN TRAS LOS NUEVOS REQUISITOS DE LOS CUPONES SNAP

La Oficina de Presupuesto del Congreso proyecta que los nuevos requisitos reducirán el número promedio mensual de beneficiarios de SNAP en aproximadamente 2.4 millones de personas durante los próximos 10 años.

Por otro lado, según informó el Departamento de Servicios Humanos de Georgia, los beneficiarios que no cumplan los requisitos laborales perderían sus beneficios hasta noviembre del 2026, cuando podrán volver a solicitarlos.

El programa SNAP es administrado por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (Foto: Miguel J. Rodriguez Carrillo / AFP)

