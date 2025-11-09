El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) seguirá manteniéndose en el ojo de la tormenta ante el reciente caso de una inmigrante hispana que está recluida en el Centro de Detención de Eloy, Arizona, a pesar de ser diagnosticada con leucemia. La mujer está privada de su libertad desde hace nueve meses y su salud se está deteriorando rápidamente.

Esta historia la protagoniza Arbella ‘Yari’ Márquez, de 40 años, quien ha residido durante 25 años en Estados Unidos y ha logrado obtener su Green Card , un documento que evitaría cualquier inconveniente con autoridades de inmigración.

Según información compartida por FOX 10 Phoenix, la inmigrante fue interceptada por los uniformados después de una parada de tráfico del presente año. Desde aquel momento, Arbella ha vivido un total calvario como reclusa.

Arbella Marquez ha vivido en Estados Unidos por más de dos décadas. (Crédito: FOX 10 Phoenix / YouTube)

Este caso ha sido suficiente para que Yassamin Ansari, miembro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, tome cartas en el asunto con el propósito de que esta mujer pueda conseguir su libertad y que se cumpla su tratamiento oncológico.

“Es paciente de cáncer. Ha perdido 32 kilos desde que está en Eloy. Ha descrito vómitos con sangre. Tiene moretones en las piernas. Está muy enferma”, fueron las palabras de la representante.

Aunque se han presentado distintas peticiones humanitarias a favor de Arbella, como liberación bajo fianza o libertad condicional, hasta el momento no han recibido una respuesta favorable; provocando que el tiempo esté en contra de esta mujer hispana.

Ante la realidad de Arbella, la congresista Yassamin Ansari ha criticada las duras políticas migratorias impuestas por la Administración Trump. (Crédito: FOX 10 Phoenix / YouTube)

Un “incidente administrativo” causó su arresto

De acuerdo a una información brindada por Newsweek, la razón para que ICE detenga a Arbella Márquez se debe a que posee un registro menor vinculado a un incidente administrativo que data de años atrás. Si bien no se trata de un caso grave, la agente lo tomó como argumento para ejecutar su arresto.