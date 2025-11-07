Los operativos migratorios realizados por los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en distintas comunidades de Estados Unidos han generado que distintos inmigrantes sientan un profundo temor y tomen la difícil decisión de abandonar este país ante la posibilidad de ser arrestados. Sin embargo, existe una minoría que ha decidido alzar su voz de protesta con el propósito de finalizar esta pesadilla, tal como Manny Chávez, un adolescente de 16 años, quien tuvo la valentía de expresar su angustia.

Este emotivo discurso se dio durante su participación en una audiencia pública ante el ayuntamiento de Hillsboro, Oregón. A pesar de su corta edad, este adolescente quiso expresar el sentir de cada inmigrante que reside en su comunidad, hasta el punto de llorar.

Según sus palabras, siente un profundo temor al imaginar que sus padres podrían ser intervenidos por los agentes de inmigración . Considera que todo el esfuerzo que realizaron para emigrar a Estados Unidos sería en vano en caso sean detenidos.

Manny teme que sus padres sean detenidos por agentes de ICE en cualquier momento. (Crédito: Univision Noticias / YouTube)

“Solo quiero decirles que tengo miedo por mis padres cuando caminan por las calles. Cuando salgan de su casa porque podría no poder decirles adiós si se van a trabajar. Ellos ‘pelearon’ muy duro para venir aquí y eligieron esta vida para sus hijos”, declaró.

Además de sus progenitores, el joven de 16 años teme por las amistades que ha formado en este país, ya que existe la posibilidad de que sean arrestados. Incluso, él mismo también vive con la angustia de los operativos. “Me da miedo que un día en la escuela me detengan personas que no conozco, que se cubren el rostro y que no pueda identificar”, añadió

El adolescente solicitó a los funcionarios que tomen acciones, pues desea que el miedo desaparezca en él y en su comunidad. (Crédito: Univision Noticias / YouTube)

Manny también expuso que distintos ciudadanos estadounidenses suelen tener prejuicios de los inmigrantes hispanos debido al color de piel y dialecto que poseen. Además, manifestó su rechazo hacia el presidente Donald Trump, calificándolo como “niño”.

Finalmente, expresó que “está cansado” de enseñarle a sus padres las constantes detenciones que realizan las autoridades migratorias. Por esa razón, solicitó a los distintos funcionarios que tomen cartas en el asunto, ya que “realmente desea un cambio”.