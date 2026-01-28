Un cartero del Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) en Ohio denunció haber sido suspendido y amenazado con perder su empleo tras publicar en Facebook un largo mensaje sobre las “condiciones extremas” en las que, según él, estaban siendo obligados a trabajar durante la tormenta invernal Fern. La situación resultó aún más frustrante porque, al llegar a su centro de labores, descubrió que no había correo ni paquetes para repartir.

En su publicación, Jason Thompson explicó: “Nuestros carteros reparten en olas de calor, ventiscas, tormentas y emergencias — y hoy se presentaron una vez más — solo para ser puestos en peligro sin nada que hacer y sin un lugar seguro para operar”.

Asimismo, contó que, al llegar a la oficina postal de Fairfield, a unos 26 kilómetros al norte de Cincinnati, encontró el estacionamiento mal despejado y los vehículos de reparto enterrados bajo “2 a 3 pies de nieve”.

El trabajador señaló además que muchos empleados se desplazaban desde Ohio, Kentucky, Indiana y zonas cercanas, asumiendo grandes riesgos en las carreteras.

“Los carteros están manejando desde Ohio, Kentucky, Indiana y áreas circundantes — arriesgando sus vidas solo para llegar al trabajo — solo para que les digan que no hay correo ni paquetes”, afirmó.

Jason Thompson afirmó que los camiones estaban cubiertos por hasta tres pies de nieve y que no había correo ni paquetes para entregar. (Foto: Jason Thompson / Facebook)

“Esto no es culpa nuestra, esta no es nuestra situación para manejar”, agregó, asegurando que otros compañeros atravesaban el mismo problema.

Thompson cuestionó por qué no se contrataba a una empresa profesional para retirar la nieve y, en cambio, se exigía a los propios carteros limpiar sus vehículos.

“¿Por qué no estamos contratando a una empresa profesional para venir y desenterrar todos estos vehículos? En lugar de eso, ponen a los carteros a hacer un trabajo extremadamente duro para desenterrarnos nosotros mismos”, dijo.

También denunció que, si querían retirarse antes, debían usar sus días personales de descanso, pese a no tener tareas que cumplir. “Así no es como deberían ser tratados los hombres y mujeres más trabajadores del USPS”, sostuvo.

En su mensaje también criticó la falta de protocolos claros para emergencias climáticas: “¿Por qué no hay un plan para una emergencia de nieve nivel 2 o nivel 3 que los distritos puedan distribuir y decir ‘esto es lo que se hace en esta situación’? No tenemos ninguno. Estamos aquí sentados con las manos atadas”.

El cartero criticó la falta de protocolos y aseguró que los trabajadores eran obligados a limpiar la nieve por su cuenta y usar días de descanso si querían retirarse. (Foto: Jason Thompson / Facebook)

Aunque reconoció el esfuerzo de sus supervisores directos, “que realmente se preocupan y están haciendo lo mejor que pueden”, señaló que no contaban con “instrucciones adecuadas ni autoridad”, lo que generaba un serio problema de seguridad.

Horas después de publicar su denuncia, Thompson aseguró que superiores del USPS le advirtieron que debía borrar el post o habría consecuencias.

“¡AHORA ME ESTÁN AMENAZANDO CON QUE SI NO ELIMINO ESTA PUBLICACIÓN PODRÍA PERDER MI TRABAJO! ¡¡¡AYÚDENNOS A SER ESCUCHADOS, por favor!!!”, escribió.

Más tarde dijo que había sido suspendido sin goce de sueldo: “Ahora se me ha notificado que estoy en Colocación de Emergencia sin paga. ¡Espero que esto traiga cambios positivos para TODOS!”.

El USPS respondió que la seguridad de sus empleados es prioritaria y que existen planes para situaciones climáticas extremas. (Foto: Jason Thompson / Facebook)

Por su parte, el USPS no comentó directamente sobre la suspensión, pero sí aseguró que existen planes para condiciones climáticas extremas.

En conversación con WXIX, un portavoz declaró: “La seguridad de nuestros empleados es una prioridad principal, particularmente durante períodos de frío severo. Durante condiciones extremadamente frías, los carteros siguen precauciones de seguridad establecidas”.

Además, añadió que “el Servicio Postal monitorea continuamente las condiciones meteorológicas y refuerza las pautas de seguridad para ayudar a garantizar que los empleados puedan entregar el correo de la manera más segura posible mientras continúan brindando un servicio confiable a nuestros clientes”.

Situación actual de la tormenta invernal Fern

La tormenta invernal Fern sigue activa y afecta a gran parte de Estados Unidos, con acumulaciones de nieve pesada, hielo y temperaturas extremadamente bajas en decenas de estados según The Weather Channel.

Como consecuencia, se han visto interrupciones de vuelos y servicios, impactos operativos en aerolíneas y labores de limpieza en zonas con nieve densa y esfuerzos continuos para despejar rutas y permitir el retorno a la normalidad.

Pronóstico para los próximos días

Según el portal MundoNOW, las autoridades meteorológicas indican que las condiciones invernales continuarán, con advertencias de nieve y hielo intensos que podrían mantenerse varios días más en al menos 14 estados del país, reduciendo visibilidad y haciendo peligrosos los viajes.

Además, se espera que las temperaturas extremadamente frías persistan y algunos modelos meteorológicos señalan la posibilidad de un nuevo sistema de tormenta invernal para este fin de semana en la costa este, con potencial de fuertes nevadas y vientos intensos.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!