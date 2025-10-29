Los operativos migratorios que se están realizando en Chicago han provocado tristeza entre las familias, pues están siendo obligadas a ser separadas. En esta ocasión, te compartiré el caso de Julián Villegas, un inmigrante mexicano que visualizó la detención de su hermano, Luis, a manos de los agentes federales de inmigración .

En una información compartida por Univision Noticias, ambos hermanos hispanos estaban realizando labores en un hogar que estaba en reconstrucción. Repentinamente, los uniformados aparecieron para realizar una detención.

Julián tuvo la valentía de grabar ese preciso momento en que los agentes federales perseguían a su hermano. En este video, se escucha, entre sollozos, las siguientes palabras: “¡Es mi hermano, suéltenlo!“.

Julián y Luis trabajaban juntos para la reconstrucción de un hogar en Chicago. (Crédito: Univision Noticias / YouTube)

A pesar de las quejas que realizó ante las distintas autoridades migratorias, no tuvo suerte, ya que Luis fue arrestado y puesto bajo custodia de ICE . Eso ocasionó un profundo golpe emocional en este hombre, pues considera que tuvo la culpa.

“Me afecta mucho porque soy responsable de él, al fin y al cabo. Él trabaja aquí para mí y, con todo esto pasando, ponerlo en peligro, me hace sentir culpable”, fueron las declaraciones de Julián al medio citado.

La situación ha llevado que la familia de Luis Villegas realice un fondo de recaudación con el propósito de reunir el dinero suficiente para contratar a un abogado y así lograr que sea liberado.

Luis Villegas llegó a Estados Unidos cuando tenía 4 años de edad. Trabajaba en una casa al norte de Chicago. (Crédito: Univision Noticias / YouTube)

Un operativo “violento”

Luis Villegas no fue el único detenido durante la intervención de estos agentes federales de inmigración, ya que se arrestó a otros dos hombres. Sin embargo, lo indignante para los vecinos de la comunidad donde se realizó el operativo fue el uso de gases lacrimógenos.

Esto ocasionó que un pequeño desfile infantil de Halloween fuera cancelado por temor a que los participantes, especialmente menores de edad, sufrieran alguna lesión.