WASHINGTON.- Millones de personas en América del Norte iniciaron 2026 con temperaturas extremadamente bajas, y muchos afirman que hacía años que no experimentaban un clima invernal tan gélido.

“Se me congelaron tuberías que nunca se me habían congelado en 15 años”, comentó Chris Ferro, de 58 años, de Brooklyn, Nueva York, sobre las temperaturas anormalmente frías que vivió en enero y febrero. Ferro es propietario de varias viviendas en Albany y señaló que varios días con temperaturas bajo cero le impidieron hacer reparaciones y renovaciones. Dijo agradecer que ninguna tubería reventara y que este invierno tuvo el mismo frío intenso que recuerda de cuando era joven, lo que contrasta con los inviernos relativamente más templados que vivió en años recientes.

El marinero de la Guardia Costera Frederick Steinberg supervisa la ruptura del hielo desde el escampavías Hawser en el puerto superior de Nueva York, el miércoles 11 de febrero de 2026. (Foto AP/Ted Shaffrey) / Ted Shaffrey

Alrededor de 6 de cada 10 adultos en Estados Unidos dicen que se han visto afectados personalmente por un frío severo o por fuertes tormentas invernales en los últimos cinco años, según una nueva encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research. Eso supone un aumento respecto a una encuesta de AP-NORC realizada en febrero de 2025, cuando cerca de la mitad de los adultos en Estados Unidos dijo que se había visto afectada por un frío extremo.

El hallazgo apunta a la creciente prevalencia de experiencias con el frío, o al menos, de la percepción que la gente tiene de ellas, después de que una enorme tormenta invernal produjera temperaturas bajo cero en la Costa Este y provocara apagones generalizados en el Sur.

En un mundo cada vez más cálido, las reacciones de la gente al frío son subjetivas. La investigación científica indica que el primer cuarto del siglo XXI fue inusualmente cálido según los estándares históricos, principalmente debido al cambio climático provocado por el ser humano, y que los inviernos anormalmente fríos ocurren con menor frecuencia en Norteamérica. Debido a que este tipo de frío extremo se presenta menos a menudo, los expertos afirman que los estadounidenses lo viven ahora con mayor intensidad que en el pasado y que los periodos prolongados de frío resultan desconocidos para muchas personas, especialmente para los estadounidenses más jóvenes.

Fotografía muestra a integrantes del equipo de rescate de esquí en California (EE.UU.). Foto: EFE/ Departamento del Alguacil del Condado de Nevada / Departamento del Alguacil del condado de Nevada

En el verano de 2024, en una encuesta de AP-NORC se encontró que alrededor de 7 de cada 10 adultos en Estados Unidos habían experimentado un clima extremadamente caluroso u olas de calor extremas en los cinco años anteriores.

Facturas de electricidad más altas, cancelaciones de clases y trabajo, y más

En la encuesta más reciente se encontró que, solo en el último año, la vida de los estadounidenses se ha visto trastocada de múltiples maneras por el frío.

Alrededor de 7 de cada 10 estadounidenses afirman que, en el último año, sus facturas de electricidad o gas han sido más altas de lo habitual debido a las tormentas invernales o al frío extremo. Cerca de 4 de cada 10 han experimentado la cancelación del trabajo o de clases por tormentas invernales o frío extremo; aproximadamente un tercio ha sufrido un apagón, y alrededor de 3 de cada 10 han sufrido una cancelación o demora en un viaje.

Annie Braswell, de 66 años, de Greenville, Carolina del Norte, dijo que enero y febrero se sintieron como si “no hubiera hecho tanto frío en 40 años” y que su factura de servicios públicos se duplicó en comparación con lo normal. Indicó que fue un cambio drástico respecto al clima que vivió el verano pasado, cuando soportó muchos días con temperaturas de 38°C (100°F) o más. Braswell explicó cómo afronta las temperaturas extremas: “Simplemente me tomo la vida un día a la vez, y me doy cuenta de que estas son cosas que no puedo cambiar”.

Crédito: TIMOTHY A.CLARY / AFP

Las olas de calor y el frío extremo exigen más calefacción y refrigeración para mantener temperaturas cómodas en casas y edificios, lo que genera facturas más altas de servicios públicos. Los precios de la electricidad son cada vez más altos en Estados Unidos, y en una encuesta de AP-NORC, realizada en octubre de 2025, se encontró que casi 4 de cada 10 adultos en Estados Unidos dicen que el costo de la electricidad es una “fuente importante” de estrés para ellos. Bill McKibben, un activista climático de larga trayectoria, dijo a The Associated Press en una entrevista aparte que cree que el aumento de los precios de la electricidad tendrá un gran impacto político.

Los efectos del frío se sintieron en amplias franjas del país. Alrededor de 6 de cada 10 habitantes de la zona centro-norte, cerca de la mitad de los sureños y aproximadamente 4 de cada 10 residentes del Noreste dicen que han experimentado cancelaciones de trabajo o clases como resultado de tormentas invernales o frío extremo, en comparación con el 15% de los adultos que viven en el Oeste.

Vincular el frío extremo y el cambio climático

Entre todas las personas que han experimentado algún tipo de fenómeno meteorológico severo en los últimos años, incluidos el calor extremo, el frío extremo, grandes sequías o escasez de agua, huracanes o fuertes tormentas tropicales, inundaciones importantes, incendios forestales, tornados, alrededor de dos tercios creen que el cambio climático fue una de las causas.

“Creo que el cambio climático es algo natural que ocurre… hasta cierto punto se ha acelerado por algunas cosas”, como los contaminantes liberados por fábricas y la industria del transporte, afirmó Joseph Bird, de 21 años, estudiante universitario de Provo, Utah, que se identifica como independiente. “Creo que aumenta la frecuencia del clima extremo; así es como lo vería”, agregó.

Los demócratas y los independientes que experimentaron algún tipo de fenómeno meteorológico severo tienen muchas más probabilidades que los republicanos de considerar el cambio climático como una causa.

Existe una brecha particularmente grande entre los republicanos conservadores —solo alrededor de 3 de cada 10 que experimentaron un fenómeno meteorológico extremo creen que estuvo relacionado con el cambio climático— en comparación con los demócratas liberales, la gran mayoría de los cuales piensa que el cambio climático estuvo involucrado.

Aunque el aumento de las temperaturas atmosféricas es un resultado del calentamiento global, los científicos afirman que los brotes de frío extremo en Norteamérica son una característica del cambio climático. El vórtice polar ártico, una zona giratoria de baja presión y aire frío que normalmente queda atrapada sobre el Polo Norte durante todo el año, puede extenderse hacia el sur e infiltrarse en regiones más meridionales. La investigación científica indica que estas alteraciones del vórtice polar ocurren con mayor frecuencia debido al rápido aumento de las temperaturas en el Ártico y a la reducción del hielo marino ártico.

Casi todos los estadounidenses han experimentado recientemente algún tipo de clima extremo

En general, la gran mayoría de los adultos en Estados Unidos, equivalente al 80%, ha experimentado algún tipo de fenómeno meteorológico severo en los últimos cinco años, aunque es mucho más probable que reporten haber vivido un clima extremadamente caluroso u olas de calor extremas y frío extremo en los últimos cinco años que cualquier otro tipo de grandes fenómenos meteorológicos, como grandes sequías o escasez de agua, huracanes o fuertes tormentas tropicales, inundaciones importantes, incendios forestales, tornados u otros fenómenos meteorológicos severos o desastres climáticos.

No existen diferencias partidistas significativas en las experiencias de los estadounidenses con el clima extremo, pero alrededor de 8 de cada 10 demócratas que experimentaron cualquiera de estos fenómenos meteorológicos extremos dijeron que fueron resultado del cambio climático, en comparación con solo alrededor de 4 de cada 10 republicanos.

(La encuesta AP-NORC entre 1.156 adultos se realizó del 5 al 8 de febrero, utilizando una muestra extraída del panel AmeriSpeak de NORC, basado en probabilidades y diseñado para ser representativo de la población de Estados Unidos. El margen de error de muestreo para los adultos en general es de más o menos 3,9 puntos porcentuales).