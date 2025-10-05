Desde que se decidió realizar redadas migratorias en distintos puntos del estado de Florida, ha provocado que distintas familias inmigrantes sientan temor y abandonen ciertas costumbres que anteriormente hacían con total naturalidad. Por su parte, una madre latina, quien decidió no brindar su identidad, se animó a contar cómo estas medidas afectaron su vida y la de su hija.

La mujer extranjera asegura que, cuando llegó a Estados Unidos, nunca sintió temor de salir por las distintas calles hasta que Donald Trump asumió su segundo mandato y aplicó las fuertes políticas migratorias contra inmigrantes indocumentados .

“Mi hija me dice: ‘Mami, esto ya no es vida. ¿Por qué tenemos que estar con miedo?’. Antes salíamos juntas, íbamos al mall, al Walmart. Ahora, ya no”, contó a Univision Tampa Bay.

La madre, quien decidió mantenerse en el anonimato, considera que las redadas migratorias cambiaron su estilo de vida rotundamente. (Crédito: Univision Tampa Bay/YouTube)

Esta angustia se estuvo intensificando cuando el gobierno de Florida accedió a fondos adicionales con el propósito de reforzar la detención de aquellos inmigrantes que no cuenten con la documentación que se requiere en Estados Unidos.

Esto se pudo presenciar en Wimauma, donde una gran cantidad de residentes de población afirmaron la aparición de efectivos policiales. Esto ha ocasionado que el pánico esté presente en esta comunidad que cuenta con fuerte presencia de hispanos.

“Este fin de semana hubo mucho policía, la gente entró en pánico, no salieron como antes. Hemos visto caso de choferes que fueron arrestados y ya están deportados en Venezuela”, declaró un residente de Wimauma.

Esta inmigrante, de nombre Milagros, afirma que fue testigo de la detención de varios chóferes, quienes fueron deportados. (Crédito: Univision Tampa Bay/YouTube)

Se detuvieron alrededor de 5 mil inmigrantes

Es importante aclararte que Florida forma parte de los estados que presenta unas estrictas medidas en relación a políticas migratorias y esto se puede corroborar en los datos otorgados por la Patrulla de Carreteras de Estados Unidos (FHP).

Según esta agencia, hasta marzo del presente año, se han arrestado a más de 4,900 inmigrantes que no contaba con documentación legal. Ahora, de ese total, solo 900 poseen antecedentes penales en este país.

