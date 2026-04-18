Para muchos, la llegada de un hijo es una bendición; sin embargo, cuando la situación económica es precaria, la preocupación rápidamente se apodera de la familia, que debe pensar cómo generar más ingresos para recibir a ese nuevo integrante. Para los inmigrantes que viven en Estados Unidos, el panorama puede ser todavía más difícil, sobre todo cuando no tienen sus papeles en regla y no saben cómo enfrentar los nuevos gastos. Si te encuentras en esa situación, hay una buena noticia: existe un programa que ofrece comida gratis a mujeres embarazadas sin importar su estatus migratorio. A continuación, te contamos en qué consiste este beneficio y cómo acceder a él.

Leche, frutas, verduras, cereales y fórmula infantil: todo esto puede estar cubierto por un programa gratuito para mujeres embarazadas, bebés y niños pequeños (Foto: Freepik)

EL PROGRAMA QUE DA COMIDA GRATIS A EMBARAZADAS EN EE.UU. SIN IMPORTAR SU ESTATUS MIGRATORIO

El Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Bebés y Niños (WIC, por sus siglas en inglés) brinda alimentos, educación nutricional y apoyo en salud a mujeres embarazadas sin importar su estatus migratorio. Asimismo, a madres recientes o que están amamantando, así como a los bebés y niños menores de 5 años con bajos ingresos.

¿Cómo es su ayuda? Ofrece una tarjeta o vales para comprar ciertos alimentos como leche, huevos, frutas, verduras, cereales, fórmula infantil, etc., además de consejería sobre lactancia y referencias a servicios médicos y sociales.

Requisitos para WIC

El programa WIC está disponible para grupos determinados de personas:

Mujeres que se encuentran actualmente embarazadas, en el período posparto (hasta 6 meses después del final del embarazo) o en período de lactancia (hasta el primer cumpleaños del bebé).

Bebés

Niños (hasta su quinto cumpleaños)

Ingreso

“Si usted o los niños a su cargo reciben Medicaid, el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) o la Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF), es posible que ya cumplan con los requisitos de ingresos para el programa WIC”, precisa el programa en su sitio web.

Por tanto, aclara que si los solicitantes no participan en ninguno de estos programas, sus ingresos deben ser iguales o inferiores a los límites del programa WIC. Esto puede ser comprobado con la tabla que está en su página. Clic aquí para revisar.

Evaluación nutricional

Todos los solicitantes deben someterse a un chequeo médico sencillo y gratuito realizado por el personal de WIC antes de su inscripción. Los profesionales de WIC utilizan esta información para personalizar sus beneficios y servicios.

WIC ofrece apoyo con alimentos y orientación nutricional sin importar tu estatus migratorio (Foto: Freepik)

¿CÓMO SOLICITARLO?

En su sitio web mencionan seguir tres pasos:

1. Verificar elegibilidad

Puedes utilizar la herramienta de verificación de elegibilidad para comprobar si tú o los niños a tu cargo cumplen los requisitos para recibir el programa WIC.

2. Iniciar el proceso de solicitud

Deberás ponerse en contacto con una agencia WIC de tu zona para iniciar el proceso de solicitud por teléfono o en línea. Ellos te ayudarán a programar una cita presencial o virtual para completar el trámite.

3. Reúnete con el personal de WIC

Antes de tu cita, la oficina local de WIC te indicará qué información o documentos debes tener a mano. Durante tu cita, te reunirás con personal capacitado que responderá a todas tus preguntas sobre alimentación saludable, lactancia materna y otros recursos que podrían mejorar el bienestar general de tu familia.

¿Dónde presentar la solicitud?

Debes presentar tu solicitud a través de una agencia WIC en tu área. Es posible que tengas varias opciones sobre dónde y cómo presentarla, incluyendo la opción en línea.

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