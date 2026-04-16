Para muchos inmigrantes que llegan a Estados Unidos, acceder a un empleo se vuelve cada vez más complicado y ante la urgencia de generar ingresos para sostener a sus familias, algunos terminan recurriendo a tácticas fraudulentas. Una de las más comunes es el uso de documentos falsos para poder obtener un puesto de trabajo; sin embargo, esta práctica se ha vuelto especialmente peligrosa en 2026, ya que el aumento de las detenciones de extranjeros en situación irregular puede perjudicarlos no solo ahora, sino también en el futuro, cuando intenten regularizar su estatus migratorio. En los siguientes párrafos te contamos cuáles son los principales riesgos y qué dice la ley al respecto.

En EE.UU. se calcula que hay unos 8 millones de trabajadores indocumentados, lo que equivale aproximadamente al 5% de toda la fuerza laboral del país. Muchos de ellos se concentran en sectores como la construcción, la limpieza y la agricultura, donde suele haber más demanda y requisitos de contratación menos estrictos.

No solo para el trabajador: cómo afecta a los empleadores contratar con documentos falsos en Estados Unidos (Foto referencial: Freepik)

LOS RIESGOS DE TRABAJAR CON DOCUMENTOS FALSOS EN EE.UU.

Trabajar con documentos falsos en Estados Unidos sigue siendo un delito grave en 2026 y puede arruinar cualquier posibilidad de arreglar papeles en el futuro. Entre los principales riesgos están:

Delito federal y posibles cargos penales: usar documentos falsificados (seguro social, licencia, autorización de empleo) o de otra persona para conseguir trabajo se considera fraude bajo ley federal. Las sanciones pueden incluir hasta cinco años de prisión y multas que, en ciertos casos, llegan hasta unos US$250,000, publica el sitio web Abogado.com.

usar documentos falsificados (seguro social, licencia, autorización de empleo) o de otra persona para conseguir trabajo se considera fraude bajo ley federal. Las sanciones pueden incluir hasta cinco años de prisión y multas que, en ciertos casos, llegan hasta unos US$250,000, publica el sitio web Abogado.com. Deportación y castigos migratorios: si el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y/o el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) detectan que trabajaste con papeles falsos, pueden iniciar un proceso de deportación, así como imponer prohibiciones largas o permanentes para volver a entrar o para obtener residencia más adelante.

si el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y/o el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) detectan que trabajaste con papeles falsos, pueden iniciar un proceso de deportación, así como imponer prohibiciones largas o permanentes para volver a entrar o para obtener residencia más adelante. Afecta futuros trámites: haber cometido fraude documental puede cerrar la puerta a beneficios migratorios, perdones y ajustes de estatus, porque el gobierno lo ve como falta de “buen carácter moral” y como intención de engañar al sistema.

Pero las consecuencias no son solamente para quienes presentan documentos falsificados, también para los empleadores que los aceptan. Así tenemos:

Multas altas por cada trabajador no autorizado: la ley obliga a llenar el Formulario I‑9 y verificar identidad y autorización de empleo. Por tanto, si un empleador acepta documentos falsos puede enfrentar multas que pueden llegar a decenas de miles de dólares por cada infracción.

la ley obliga a llenar el Formulario I‑9 y verificar identidad y autorización de empleo. Por tanto, si un empleador acepta documentos falsos puede enfrentar multas que pueden llegar a decenas de miles de dólares por cada infracción. Investigaciones de ICE y sanciones adicionales: si se detecta un patrón de contratación con documentos falsos, la empresa puede enfrentar auditorías, cargos penales, pérdida de licencias comerciales y, en casos extremos, el cierre del negocio.

“Papeles prestados” o falsos en EE.UU.: por qué en 2026 es más peligroso que nunca trabajar así (Foto: Freepik)

ENTONCES, ¿QUÉ DICE LA LEY EN 2026?

El uso de documentos falsos para obtener empleo está tipificado como fraude y violación de las leyes migratorias y laborales. ICE y USCIS lo mencionan explícitamente como causa de procesos penales y de deportación.

El Formulario I‑9 sigue siendo la base legal. Todo empleado debe presentar documentos válidos de identidad y autorización de trabajo, y cualquier falsificación o mentira en ese formulario puede agravar el caso, precisa Zip Id.

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