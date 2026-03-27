En California, los inmigrantes pueden acceder a diversos programas de ayuda económica, de salud y de alimentos, luego de que la administración del gobernador Gavin Newsom actualizara sus políticas de bienestar para buscar un equilibrio entre la sostenibilidad presupuestaria y el apoyo a las comunidades vulnerables. Estas medidas forman parte de un esfuerzo más amplio del estado por reducir las brechas sociales, atender a personas con bajos ingresos y ofrecer una red de protección mínima sin importar el origen del solicitante. Para muchos hogares migrantes, estas ayudas suponen un alivio frente al aumento del costo de vida. Si resides en el Estado Dorado, aquí te contamos cuáles son estos programas y qué requisitos debes cumplir para ser beneficiario.

Descubre qué programas estatales siguen disponibles para inmigrantes en 2026 y qué criterios de ingresos, edad, estatus migratorio y residencia debes cumplir para recibir apoyo (Crédito: Imagen creada por Grupo El Comercio usando la IA de Gemini)

PROGRAMAS DISPONIBLES PARA MIGRANTES EN CALIFORNIA

De acuerdo con la Cal Benefitstable 2026, estos son algunos de los programas a los que pueden acceder los migrantes que viven en California.

1. Ingreso Suplementario de Seguridad y Pago Suplementario Estatal (SSI/SSP)

El Ingreso Suplementario de Seguridad y Pago Suplementario Estatal (SSI/SSP) en California es un beneficio económico mensual para personas con muy bajos ingresos que tienen una discapacidad, son ciegas o son adultas mayores. Estos pagos buscan cubrir necesidades básicas como vivienda, comida y otros gastos esenciales.

SSI (Supplemental Security Income): es un programa federal de la Administración del Seguro Social que entrega pagos mensuales a adultos y niños con recursos e ingresos limitados que cumplen la definición de discapacidad, ceguera o edad avanzada (65 años o más). Está basado en la necesidad económica, no en el historial de trabajo.

es un programa federal de la Administración del Seguro Social que entrega pagos mensuales a adultos y niños con recursos e ingresos limitados que cumplen la definición de discapacidad, ceguera o edad avanzada (65 años o más). Está basado en la necesidad económica, no en el historial de trabajo. SSP (State Supplementary Payment): es un complemento que el estado de California añade al pago federal de SSI para incrementar el monto mensual, de modo que los beneficiarios reciban un ingreso algo más alto que el mínimo federal.

Requisitos para el SSI/SSP

Categoría básica (edad o condición médica)

Tener 65 años o más, o

Ser ciego, o

Tener una discapacidad médica que impida trabajar y que dure (o se espere que dure) al menos 12 meses, o pueda causar la muerte.

Ingresos limitados

Tener ingresos mensuales muy bajos: el total de ingresos “contables” debe ser menor al nivel de beneficio de SSI.

Recursos limitados

Tener pocos bienes: en general, máximo alrededor de 2,000 dólares para una persona sola y 3,000 para una pareja (se cuentan efectivo, cuentas bancarias, algunas propiedades, inversiones. No se cuenta la casa donde vive ni un auto principal, entre otros excluidos).

Estatus migratorio y residencia

Ser ciudadano estadounidense o cumplir con las normas especiales para ciertos no ciudadanos “que califican” (por ejemplo, algunos residentes legales permanentes, refugiados, asilados, etc.).

Vivir en Estados Unidos y, en el caso del suplemento estatal SSP, residir en California.

2. Programa de Asistencia Económica para Inmigrantes (CAPI)

El Programa de Asistencia Económica para Inmigrantes (CAPI, por sus siglas en inglés) es un beneficio en efectivo del estado de California para inmigrantes adultos mayores, ciegos o con discapacidad que no pueden recibir SSI/SSP exclusivamente por su estatus migratorio. Por tanto, “reemplaza” de forma estatal el apoyo que el gobierno federal niega por motivos de inmigración.

Requisitos para CAPI

Ser no ciudadano (inmigrante) y no ser elegible para SSI/SSP únicamente por el estatus migratorio.

Cumplir todos los demás criterios de SSI/SSP, excepto el de ciudadanía/estatus migratorio, es decir: ser adulto mayor, ciego o tener una discapacidad que cumpla las reglas de SSI; tener bajos ingresos (por debajo del estándar de pago del programa); y contar con recursos limitados: en general, máximo 2,000 dólares para una persona sola y 3,000 para una pareja.

Ser residente de California.

Haber solicitado SSI/SSP o demostrar, con una carta o respuesta de la SSA, que no califica para ese programa solo por su estatus migratorio.

3. Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) o CalFresh

CalFresh es el programa de ayuda alimentaria de California, más conocido como la versión estatal de SNAP, pues entrega cada mes dinero para comprar comida mediante una tarjeta EBT. Está dirigido a personas y familias de bajos ingresos que viven en el estado, incluyendo muchos inmigrantes que cumplen ciertas condiciones.

Requisitos para CalFresh

Pueden calificar personas y hogares que:

Sean residentes de California.

Tengan ingresos y recursos bajos (por ejemplo, saldos bancarios bajo unos US$2,001 o hasta US$3,001 si en el hogar vive una persona mayor de 60 años o con discapacidad).

Cumplan con límites de ingresos familiares anuales (ingreso bruto y, en algunos casos, ingreso neto) según la cantidad de personas en el hogar.

¿Y los Inmigrantes?

Basta que un hogar tenga al menos una persona que cumpla requisitos de estatus para que pueda recibir CalFresh. Califican quienes tienen:

Ciudadanía estadounidense.

Tarjeta de residencia permanente (green card).

Estatus de refugiado, asilado o libertad condicional humanitaria.

Visa U o T (o la han solicitado), solicitud bajo VAWA, ciertos estatus especiales (por ejemplo, algunos casos cubanos o haitianos).

Los documentos habituales para solicitar CalFresh:

Documento de identificación (licencia, ID consular, pasaporte).

Comprobantes de ingresos de los últimos 30 días (talones de pago o carta del empleador).

Prueba de estatus migratorio para quienes vayan a ser contados como elegibles.

Para estudiantes, comprobante de ayuda financiera y horario de clases.

4. Programa de Asistencia Alimentaria de California (CFAP)

El Programa de Asistencia Alimentaria de California (CFAP, por sus siglas en inglés) es una ayuda de alimentos financiada por el estado que entrega beneficios similares a CalFresh, pero dirigida específicamente a no ciudadanos que no pueden recibir CalFresh únicamente por su estatus migratorio.

Requisitos para CFAP

Ser no ciudadano que: no es elegible para CalFresh únicamente por su estatus migratorio bajo la ley federal PRWORA.

Ser parte de un hogar de bajos ingresos.

Residir en California.

5. Cobertura total de Medi-Cal

Medi-Cal es el programa de seguro médico público de California (es la versión estatal de Medicaid) que ofrece cobertura de salud gratuita o de muy bajo costo a personas y familias de bajos ingresos que residen en el estado. Cubre servicios necesarios como consultas, hospitalizaciones, emergencias, medicamentos, salud mental, odontología básica y, según el caso, atención a largo plazo. Está pensado para niños, adultos, embarazadas, personas mayores y personas con discapacidad que no pueden pagar un seguro privado o cuyo ingreso es limitado.

Requisitos para Medi-Cal

Residencia en California.

Ingresos y recursos bajos.

Categoría de elegibilidad: puedes calificar, por ejemplo, si eres niño o adolescente de bajos ingresos, si eres adulto de 19 a 64 años con ingresos por debajo de un porcentaje del nivel federal de pobreza, si estás embarazada, si tienes 65 años o más, si tienes una discapacidad o ceguera que limite tu capacidad de trabajar.

Estatus migratorio: hay reglas distintas según estatus, pues algunos grupos pueden recibir Medi-Cal de “alcance completo” y otros solo Medi-Cal “restringido” (de emergencia). Niños y embarazadas de bajos ingresos tienen más posibilidades de recibir cobertura amplia, incluso con estatus migratorio limitado, y muchos adultos con ciertos estatus también pueden calificar.

6. CalWORKs

CalWORKs es el programa de asistencia en efectivo y trabajo de California para familias de bajos ingresos con hijos, o para personas embarazadas, que necesitan ayuda temporal para cubrir gastos básicos mientras se integran o regresan al mercado laboral. Combina dinero en efectivo mensual con servicios de empleo, capacitación, cuidado de niños y otros apoyos para lograr autosuficiencia. Es la versión estatal de TANF (Temporary Assistance for Needy Families).

Requisitos para CalWORKs

1. Composición familiar

Tener al menos un hijo menor de 18 años (o 19, si se va a graduar de secundaria antes de cumplir esa edad), o

Estar embarazada.

El adulto debe ser padre, madre o cuidador responsable del menor.

2. Residencia y estatus migratorio

Vivir en California y tener intención de permanecer en el estado.

Ser ciudadano estadounidense o tener estatus migratorio que permita recibir beneficios en efectivo.

Los niños deben tener estatus elegible. En hogares mixtos a veces solo se cuenta a los miembros que sí califican.

3. Ingresos y recursos bajos

Ingresos familiares por debajo de un límite que varía según el tamaño del hogar y el condado.

Recursos (ahorros, ciertos bienes) bajo un tope establecido; la vivienda principal, muebles y un auto hasta cierto valor normalmente no se cuentan.

Se aplican deducciones a los ingresos (por ejemplo, parte del salario) antes de determinar la elegibilidad.

OTROS PROGRAMAS

Para conocer otros programas para inmigrantes en California, solamente debes revisar Cal Benefitstable 2026, en el que se detalla cada una de las ayudas que se brindan a los migrantes que residen en dicho estado.

Averigua todas las ayudas haciendo clic aquí.

CalFresh es el programa de ayuda alimentaria de California (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

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