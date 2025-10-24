Si estás por tramitar tu visa para Estados Unidos por primera vez, seguro has escuchado que el momento clave es la entrevista consular. Es el paso donde un oficial del consulado evaluará tu solicitud y decidirá si cumples con los requisitos para obtener el documento. Aunque la cita suele durar apenas un par de minutos, tus respuestas deben ser claras, honestas y coincidir con lo que pusiste en tu formulario DS-160.

A continuación, te explico las preguntas más comunes y cómo puedes responderlas correctamente para aumentar tus probabilidades de aprobación.

1. ¿A qué lugar de Estados Unidos viaja?

Menciona la ciudad o estado exacto al que planeas ir. No basta con decir “voy a Estados Unidos”, sé específico: “Viajaré a Miami, Florida, para conocer la ciudad”. Esto demuestra que tienes un plan definido.

2. ¿Cuál es el motivo de su viaje?

Responde de forma directa. Si es por turismo, basta con decir “voy de vacaciones”. Evita discursos largos o confusos. El oficial solo quiere confirmar que el propósito del viaje es legítimo.

3. ¿De cuánto tiempo será su estancia y cuándo piensa partir?

Asegúrate de que tu respuesta coincida con la información que diste en el formulario DS-160. Un ejemplo correcto sería: “Viajo el 5 de julio y regreso el 10 del mismo mes”.

4. ¿Con quién viaja?

Menciona el nombre y parentesco de las personas que te acompañarán. Si viajas solo, dilo con seguridad. Si viajas con familia, asegúrate de que todos tengan la misma información.

5. ¿Dónde trabaja y desde cuándo?

Esta es una de las preguntas más importantes porque demuestra tu arraigo laboral. Di el nombre de la empresa, tu cargo, cuánto tiempo llevas trabajando y una breve descripción de tus funciones. Ejemplo: “Trabajo en una empresa de tecnología como analista desde hace tres años”.

Prepararte con las preguntas más comunes te ayudará a dominar la entrevista para la visa de Estados Unidos sin nervios. | Crédito: adrian825 / iStock / TUDOR RAICIU

6. ¿Quién pagará los gastos de su viaje?

Si tú cubres los gastos, dilo con naturalidad. Si te apoya un familiar o amigo, aclara su relación contigo. Ejemplo: “Mi esposa y yo cubriremos todos los gastos”.

7. ¿Dónde se hospedará?

Menciona el nombre del hotel o el lugar donde planeas quedarte. Si ya tienes reserva, puedes añadir la dirección o el nombre del establecimiento.

8. ¿Tiene familiares en Estados Unidos?

Responde con cuidado y veracidad. Si tus familiares viven legalmente en el país, puedes mencionarlos. Pero si alguno no tiene estatus legal, lo mejor es no incluir esa información a menos que te lo pregunten directamente.

9. ¿Ha viajado antes a Estados Unidos?

Si ya tuviste una visa, menciona las fechas y el propósito de tus visitas anteriores. Si es tu primera vez, simplemente di “no, es mi primera solicitud”.

10. ¿Cuánto gana en su trabajo?

Responde con la cantidad mensual aproximada y, si lo consideras necesario, lleva un recibo de pago o constancia laboral. Esto refuerza tu estabilidad económica.

Responder con claridad y honestidad puede marcar la diferencia en el resultado de tu visa de Estados Unidos. | Crédito: Imagen generada por IA / Gemini

Recomendaciones para tu entrevista consular

Sé honesto y mantén la calma. Los oficiales detectan fácilmente cuando alguien exagera o inventa.

y mantén la calma. Los oficiales detectan fácilmente cuando alguien exagera o inventa. Responde solo lo que te pregunten. Irte por las ramas puede generar dudas innecesarias.

No necesitas hablar inglés. Las entrevistas suelen hacerse en español .

. Si no entiendes una pregunta, puedes pedir que te la repitan sin problema.

La entrevista, si todo está en orden, no dura más de dos minutos.

El objetivo principal del oficial es confirmar que regresarás a tu país una vez que termine tu viaje.

Documentos que debes llevar

Pasaporte vigente

Confirmación impresa del formulario DS-160

Hoja de confirmación de cita

Comprobante de pago de visa

Documentos opcionales (por si los solicitan):

Constancia laboral o carta de estudiante

Recibos de nómina

Estados de cuenta bancarios

Comprobantes de impuestos o devoluciones

Estos documentos no siempre se revisan, pero pueden ayudarte si el oficial necesita confirmar tu arraigo o tu solvencia económica.

