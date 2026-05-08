Las autoridades de Estados Unidos han intensificado una nueva ofensiva para frenar el llamado turismo de maternidad, una práctica que ha generado debate político y legal en medio de la discusión sobre inmigración y ciudadanía en el país.

Según información oficial y reportes recientes, el gobierno federal y varios estados están impulsando acciones legales y operativos de investigación dirigidos a redes que facilitarían este tipo de viajes con fines migratorios.

¿Qué es el turismo de maternidad?

El turismo de maternidad es la práctica de viajar a otro país con el objetivo de dar a luz allí, para que el bebé obtenga la ciudadanía del país donde nace. En el caso de Estados Unidos, esta situación está vinculada a la Decimocuarta Enmienda, que establece la ciudadanía automática para toda persona nacida en territorio estadounidense.

Aunque el hecho de dar a luz en el país no es ilegal, las autoridades señalan que el problema surge cuando se sospecha que algunas personas usan visas de turismo con información falsa o recurren a intermediarios que organizan todo el proceso.

EE.UU. impulsa nuevas investigaciones para detectar fraudes migratorios relacionados con la ciudadanía por nacimiento. | Crédito: Matthew Hatcher / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / MATTHEW HATCHER

La estrategia de EE.UU. para acabar con el turismo de maternidad

De acuerdo con reportes de Reuters, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha puesto en marcha una iniciativa interna enfocada en lo que denomina “turismo de maternidad”, liderada por su división de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI).

Esta unidad estaría centrando sus esfuerzos en identificar redes que ayudarían a mujeres extranjeras embarazadas a ingresar a Estados Unidos bajo falsas declaraciones sobre el motivo de su viaje.

Un correo interno citado por la agencia señala que el objetivo es proteger la integridad del sistema migratorio y detectar actividades fraudulentas relacionadas con estos esquemas.

Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha indicado que está al tanto de servicios privados que ofrecen paquetes de viaje, hospedaje y logística para mujeres que buscan dar a luz en Estados Unidos, aunque recalca que el foco está en posibles violaciones de la ley federal.

Investigaciones y acciones estatales contra el turismo de maternidad

A nivel estatal, también se han iniciado procesos legales. En Texas, por ejemplo, la fiscalía presentó una demanda contra una empresa acusada de operar un esquema de turismo de maternidad, facilitando viajes y alojamiento para mujeres extranjeras con el objetivo de dar a luz en el país.

Las autoridades estatales buscan el cierre de este tipo de operaciones y la imposición de sanciones económicas.

EE.UU. debate medidas legales que podrían cambiar el acceso a la ciudadanía por nacimiento en su territorio. | Foto: Ryan Murphy/Getty Images/AFP

El debate político de fondo

Este endurecimiento ocurre en paralelo a una política migratoria más estricta impulsada en los últimos años y a los intentos de restringir la ciudadanía por nacimiento.

En 2025, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que buscaba limitar la ciudadanía automática en ciertos casos, medida que ha sido impugnada en tribunales y actualmente está en revisión judicial.

Mientras tanto, la opinión pública sigue dividida. Encuestas recientes muestran que una mayoría de estadounidenses respalda el principio de ciudadanía por nacimiento, aunque el apoyo varía según afiliación política y el estatus migratorio de los padres.

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