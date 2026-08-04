El programa de fianzas para algunas visas de turismo y negocios de Estados Unidos ya es una política permanente y genera dudas entre quienes planean viajar al país. Una de las principales interrogantes es qué ocurre con el dinero depositado si, después de ingresar con una visa B1/B2, el visitante decide solicitar asilo. La medida establece nuevas condiciones para ciertos viajeros y podría representar un impacto económico importante para quienes no cumplan con las reglas migratorias establecidas por las autoridades estadounidenses.

De acuerdo con el abogado de inmigración José Guerrero, esta situación puede tener consecuencias directas sobre la devolución de la fianza, ya que pedir asilo es uno de los escenarios que las autoridades podrían considerar para retener el dinero.

¿Qué pasa con la fianza si un turista solicita asilo en EE.UU.?

Según explicó José Guerrero a N+ Univision, una persona que ingresa a EE.UU. con una visa B1/B2 y posteriormente solicita asilo político podría perder el dinero entregado como garantía.

“Si pides asilo después de entrar con una visa de turismo y negocios a Estados Unidos, esa es una de las razones por las cuales no te devolverán tu dinero”, afirmó el abogado.

El especialista añadió que el objetivo de la fianza es garantizar que el visitante cumpla con las condiciones de su admisión y abandone el país dentro del tiempo autorizado. Si la persona permanece fuera de estatus o incumple esas condiciones, el depósito puede no ser reembolsado.

Solicitar una visa para EE.UU. podría implicar el pago de una fianza, según la nueva política migratoria. | Crédito: adrian825 / iStock / TUDOR RAICIU

¿Cómo se determina el monto de la fianza para la visa de EE.UU.?

Guerrero explicó que no existe una cantidad fija para todos los solicitantes. El oficial consular analiza cada caso de forma individual antes de decidir el monto.

Aspecto Detalle Monto base US$15,000 Rango estimado Entre US$10,000 y US$20,000 Quién decide el monto El oficial consular Qué se evalúa Circunstancias personales y cumplimiento de los requisitos para la visa

El abogado señaló que el funcionario consular revisará el perfil del solicitante y determinará si representa un mayor o menor riesgo de incumplir las condiciones de la visa.

¿Quiénes podrían verse afectados por la fianza de visa de EE.UU.?

La política aplica a ciudadanos de determinados países cuyos gobiernos, según la Administración Trump, presentan limitaciones en el intercambio de información con EE.UU. o registran altos índices de permanencia irregular de sus nacionales.

Entre los países mencionados se encuentran:

Cuba.

Nicaragua.

Venezuela.

Dominica.

Granada.

Antigua y Barbuda.

De acuerdo con Guerrero, esos factores fueron utilizados por el Gobierno estadounidense para convertir en permanente un programa que inicialmente funcionó como un proyecto piloto.

La fianza exigida para ciertas visas de EE.UU. genera dudas entre quienes planean viajar por turismo o negocios. | Crédito: Freepik

Una fianza de visa que podría desalentar los viajes

El abogado advirtió que la exigencia de una fianza de hasta US$20,000 podría afectar a miles de personas interesadas en viajar a Estados Unidos por turismo o negocios.

“Esto va a desalentar a muchas personas que vienen a los Estados Unidos de visita. Si una familia debe entregar una fianza de US$15,000 por cada integrante, el impacto económico puede ser muy importante”, señaló.

Como referencia, recordó que 68,3 millones de turistas ingresaron a Estados Unidos durante 2025, una cifra que refleja el alcance potencial de esta política para los viajeros internacionales.

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