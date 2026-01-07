Durante años, la visa H-1B ha sido una de las principales puertas de entrada para miles de profesionales altamente calificados que buscan trabajar en Estados Unidos. Ingenieros, científicos, médicos y expertos en tecnología han encontrado en este programa una vía legal para aportar talento a empresas que dependen de habilidades especializadas difíciles de cubrir localmente. Su impacto va más allá del empleo: está ligado a la innovación, la competitividad global y el liderazgo estadounidense en sectores clave como la inteligencia artificial, la ciberseguridad y la medicina. Por eso, cualquier amenaza a su continuidad genera inquietud tanto entre trabajadores extranjeros como dentro del propio mercado laboral.

En ese contexto, una iniciativa impulsada por la representante republicana Marjorie Taylor Greene, de Georgia, ha encendido las alarmas al plantear la eliminación total del programa H-1B. Según Newsweek, la propuesta forma parte de sus últimas acciones legislativas en el Congreso, tras una ruptura pública con el presidente Donald Trump por desacuerdos en temas como salud, política exterior y otros asuntos de alto perfil.

El debate no surge de la nada. Durante el segundo mandato de Trump, el programa H-1B ha estado bajo fuerte escrutinio. En septiembre, el mandatario ordenó imponer una controvertida tarifa de US$100,000 por solicitud de visa, una medida que desató demandas judiciales y críticas de empresas, universidades y gobiernos estatales. La administración defendió el aumento como una forma de proteger empleos estadounidenses y financiar la seguridad fronteriza, mientras que sus detractores advirtieron que podría frenar la innovación y ahuyentar talento clave.

La iniciativa de Greene va un paso más allá al buscar el fin definitivo del programa. Según la congresista, el sistema ha sido utilizado por grandes empresas tecnológicas, hospitales y otras industrias para desplazar a trabajadores estadounidenses. En mensajes públicos, ha insistido en que su prioridad es “poner a los estadounidenses primero” y terminar con lo que describe como un abuso del programa.

No es la única voz en esa línea. La representante Beth Van Duyne, republicana por Texas, también ha pedido una prohibición total de las visas H-1B, argumentando que existen “consecuencias no deseadas” dentro del sistema migratorio actual. Estas posturas reflejan una tensión creciente dentro del Partido Republicano entre el pragmatismo económico y el discurso nacionalista del movimiento “America First”.

Actualmente, el programa H-1B permite a las empresas patrocinar a profesionales extranjeros en empleos que requieren conocimientos especializados, especialmente en tecnología, ingeniería y ciencia. Cada año se otorgan 85,000 visas, incluidas 20,000 reservadas para quienes poseen títulos avanzados de universidades de EE.UU. La demanda supera ampliamente la oferta, lo que obliga a realizar un sorteo anual, en el que los ciudadanos indios representan una parte significativa de los beneficiarios.

Mientras tanto, los cambios continúan. Un juez federal autorizó recientemente al gobierno de Trump a seguir adelante con la tarifa de US$100,000, aunque la Cámara de Comercio de EE.UU. ya apeló la decisión, advirtiendo que la medida podría beneficiar a competidores económicos extranjeros que estarían dispuestos a absorber ese talento. Además, una coalición de 20 estados también impugnó la legalidad del cobro.

A esto se suman nuevas reglas del Departamento de Seguridad Nacional que modificarán el sistema de selección a partir de 2027, priorizando a los trabajadores mejor remunerados, y un proceso de revisión más estricto que ahora incluye el acceso público a redes sociales de los solicitantes.

La propuesta para eliminar el programa H-1B ya fue enviada a varios comités de la Cámara de Representantes, lo que anticipa un debate intenso. Mientras tanto, miles de trabajadores calificados y empresas siguen atentos a un futuro que, por primera vez en años, parece verdaderamente incierto.

