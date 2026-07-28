Después de que el gobernador Greg Abbott firmó, el 21 de julio de 2026, una orden ejecutiva para combatir el llamado “turismo de nacimiento” –es decir, que mujeres extranjeras embarazadas viajen a Texas solo para tener a sus hijos allí y así obtener ciudadanía estadounidense para los bebés– muchas inmigrantes cuyos niños nacieron en el Estado de la Estrella Solitaria se preguntan qué pasará ahora con ellos. A continuación, te lo explicamos.

La disposición GA‑57 abre la puerta a sanciones administrativas, civiles y penales contra proveedores de salud que promocionen o faciliten el turismo de parto (Foto: Freepik / AFP)

¿QUÉ OCURRIRÁ CON LA CIUDADANÍA POR NACIMIENTO EN TEXAS?

La orden ejecutiva GA-57 no cambia la ciudadanía por nacimiento en Texas: los bebés que nazcan en territorio estadounidense siguen siendo ciudadanos de Estados Unidos bajo la 14ª Enmienda. Lo que sí hace es dirigir el aparato estatal contra lo que Abbott llama “turismo de nacimiento”, poniendo bajo la lupa a hospitales, clínicas y personal médico que atiendan a mujeres que viajan al Estado de la Estrella Solitaria para dar a luz y obtener ciudadanía para sus hijos.

Como se recuerda, el pasado 30 de junio de 2026, la Corte Suprema rechazó el intento de la administración Trump de eliminar el derecho a la ciudadanía por nacimiento en EE.UU., y aunque el presidente Donald Trump que pedirá al máximo tribunal que reconsidere la decisión, a la que calificó como un “error judicial” que “destruirá al país”, el fallo se mantiene.

En resumen:

La orden no modifica la Constitución ni la ley federal de inmigración.

La ciudadanía por nacimiento está protegida por la 14ª Enmienda, que dice que “todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de Estados Unidos”. Un estado como Texas no puede, por sí solo, quitar ni redefinir ese derecho.

Incluso tras intentos recientes del gobierno federal de limitar la ciudadanía por nacimiento, organizaciones legales en Texas recuerdan que quien ya nació en Estados Unidos sigue siendo ciudadano, y cualquier cambio real requeriría una reforma constitucional o una decisión clara de la Corte Suprema que cambie la doctrina vigente.

¿Qué podría cambiar en la práctica para la gente?

Aunque la ciudadanía por nacimiento como tal se mantiene, abogados de inmigración y defensores de pacientes advierten varios riesgos indirectos:

Que hospitales y clínicas se vuelvan más cautelosos al atender mujeres embarazadas extranjeras, por miedo a investigaciones o sanciones, lo que podría dificultar el acceso a atención segura para migrantes, turistas o personas sin seguro, indica Texas Public Radio.

Que haya más presión para pedir información migratoria o de residencia antes o durante la atención obstétrica, aun cuando la ley federal exige que se atiendan emergencias sin discriminar estatus.

Que la narrativa política alrededor del “turismo de nacimiento” aumente la estigmatización de familias inmigrantes, incluso aquellas que viven legalmente en Texas o que simplemente viajan dentro de sus derechos.

La ofensiva de Abbott contra proveedores de salud que supuestamente facilitan partos a extranjeras por motivos migratorios ha reavivado el debate sobre la ciudadanía por nacimiento (Foto: Freepik)

¿QUÉ DICE EXACTAMENTE LA ORDEN GA-57?

Instruye a varias agencias de Texas (Comisión de Salud y Servicios Humanos, Departamento de Servicios de Salud, Oficina del Inspector General, Junta Médica, Junta de Enfermería y Departamento de Licencias y Regulación) a investigar, sancionar y remitir a fiscales cualquier “esquema de turismo de nacimiento” detectado en el sistema de salud.

Considera como objetivo de esas investigaciones a hospitales, centros de nacimiento y profesionales que publiciten, organicen o faciliten viajes de mujeres no residentes para dar a luz en Texas a cambio de pagos, paquetes o contratos.

Autoriza sanciones administrativas severas: revocación o suspensión de licencias, exclusión de contratos con el estado, negación de beneficios estatales y otras medidas de cumplimiento.

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