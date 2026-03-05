Adoptar una mascota en Nueva York puede ser una experiencia enriquecedora, pero el proceso puede parecer abrumador si desconoces los pasos correctos. Desde cumplir con las normativas locales hasta elegir el centro de rescate adecuado, encontrar a tu nuevo amigo requiere de paciencia, información y, sobre todo, total compromiso. ¿Sientes que estás preparado para recibir a un nuevo integrante en tu familia? En esta nota, te brindaré una guía práctica para que sepas los requisitos y costos para que el trámite de adopción sea sencillo y emocionante.

La responsabilidad es un factor clave si darás el paso de adoptar una mascota. Estos seres vivos requieren de atención médica, una buena alimentación, un buen hogar y, especialmente, que sean tratados con amor. El proceso suele ser trabajoso, pero tendrás un amigo que te demostrará el verdadero significado de lealtad.

Cómo adoptar una mascota en Nueva York: los pasos a seguir

1) Elige la organización adecuada

Es necesario que identifiques un hogar de adopción confiable. En la ciudad de Nueva York, existen organizaciones como Animal Care Centers of NYC (ACC, por sus siglas en inglés), el sistema municipal de refugios o asociaciones privadas.

Antes de que inicies el trámite, te recomiendo que revises el sitio web del refugio animal que decidiste, compruebes que sea una entidad sin fines de lucro, consultes opiniones y, por último, verifiques los costos y las políticas de seguimiento.

2) Completa la solicitud de adopción

En esta ciudad, la mayoría de los organizaciones te exigirán que completes un formulario; en dicho documento rellenarás:

Información personal.

Tipo de vivienda (casa, departamento, alquiler o propiedad)

Permiso del arrendador (si corresponde).

Experiencia previa con mascotas

Rutina laboral y tiempo disponible

Si cuentas con niños en el sitio donde resides.

3) Acude a la entrevista y acepta la evaluación del hogar

Posiblemente, la organización te solicitará una entrevista o que la recibas en tu casa para comprobar si tienes un espacio adecuado, seguridad de ventanas y balcones, presencia de patio cercado y condiciones adecuada generales para adoptar una nueva mascota.

4) Conoce los costos de adopción

Si pensabas que adoptar sería gratuito, es una idea errónea. Aunque suele ser más “barato” que comprar una mascota, también conlleva un gasto. En esta ciudad, la tarifas oscilan entre $75 y $150 para gatos, y entre $150 y $350 para perros,.

El costo que pagarás suele incluir vacunas al día, esterilización o castración, la incrustación de un microchip y la evaluación veterinaria inicial. Eso sí, es seguro que podrías realizar más gastos, tal como alimentación, consultas veterinarias, seguro y posibles emergencias médicas.

5) Firma el contrato y compromiso legal

Si aceptas los pasos anteriormente indicados, entonces, necesitarás firmar un contrato el cual estipular ciertos puntos que deberás cumplir con su totalidad:

Queda prohibido la reventa del animal.

Estás obligado devolverlo a la organización si no puedes mantenerlo.

Comprometerte de brindarle una atención veterinaria adecuada.

Cumplir con las leyes locales de licencia y vacunación.

6) Prepara el hogar antes la llegada de tu nueva mascota

Es importante que tu mascota tenga una excelente bienvenida a tu hogar. Para ello, tendrás que tener listo su espacio propio, platos para su alimentación, correa y collar con identificación, y juguetes de estimulación.

Cómo saber si estoy preparado para adoptar a un animal en NYC

En caso estés en duda de adoptar un animal en tu hogar, podrás resolver dichas incertidumbres respondiendo estas preguntas con total honestidad:

¿Mi estabilidad económica es excelente?

¿Tendré tiempo para pasear y darle atención a mi mascota?

¿Qué ocurriría si tengo que mudarme?

¿Estaré dispuesto a asumir gastos médicos inesperados?

Respondiendo estas incógnitas sabrás si estás listo para recibir un perro o un gato en tu hogar. Recuerda, la adopción implica que estés comprometido en un periodo que oscila entre 10 a 15 años.

