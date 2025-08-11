Carnival Cruise Line está ampliando su lista de cancelaciones de cruceros, esta vez debido a cambios en su programa de mantenimiento y reacondicionamiento en dique seco. Estos ajustes, que son rutinarios en la industria, han afectado a múltiples itinerarios, causando inconvenientes a pasajeros que ya tenían sus planes de viaje.

Los últimos cambios llegan poco después de que la línea de cruceros tuviera que cancelar otra travesía por una huelga de trabajadores en un astillero. Ahora, con un aviso de casi dos años, Carnival ha anunciado el retiro de cinco salidas programadas para principios de 2027 en uno de sus barcos más populares.

Muchas personas sueñan con tener todo tipo de aventuras en un crucero, pero la realidad es muy distinta a lo que imaginan. (Foto referencial: Freepik)

¿Qué cruceros ha cancelado Carnival Cruise Line?

Carnival ha cancelado cinco cruceros a bordo del barco Carnival Breeze. Estas salidas estaban programadas para principios de 2027, con fechas de partida el 11 de enero, 5 de marzo, 13 de marzo, 18 de marzo y 22 de marzo. El Carnival Breeze opera cruceros por el Caribe Occidental durante todo el año desde Galveston, Texas. La compañía explicó en un correo electrónico a los pasajeros que las cancelaciones se deben a “un cambio a corto plazo en el itinerario y los planes de dique seco (mantenimiento programado)”.

¿Qué opciones tienen los pasajeros afectados por las cancelaciones?

Carnival Cruise Line está ofreciendo a los pasajeros afectados varias opciones. Por un lado, la compañía les ayuda a encontrar y reservar una alternativa comparable. En estos casos, se les protegerán las tarifas y recibirán un crédito a bordo que varía según la duración del viaje. Por otro lado, los pasajeros que decidan no reprogramar su viaje recibirán un reembolso completo del costo del crucero y de cualquier artículo o servicio que hayan comprado por adelantado, como excursiones o paquetes de bebidas.

Debra es una de las 530 afortunadas personas que poseen un apartamento en el exclusivo crucero MV Narrative. (Foto referencial: Pixabay)

¿Hay descontento entre los pasajeros de Carnival Cruise Line?

Sí, muchos pasajeros han expresado su frustración en las redes sociales. Aunque estas últimas cancelaciones se anunciaron con anticipación, los pasajeros se sienten decepcionados por tener que cambiar sus planes. Además, han surgido críticas recientes hacia la compañía por otras decisiones. Por ejemplo, el nuevo programa de lealtad Carnival Rewards, que reemplazará al VIFP Club, ha sido calificado como un “intento de ganar dinero” que privilegia el gasto sobre la lealtad. También hay quejas sobre los altos precios de los extras y las limitaciones en los servicios incluidos en su nuevo destino privado en las Bahamas, Celebration Key.

¿Por qué critican a Celebration Key?

La nueva isla privada de Carnival, Celebration Key, ha sido criticada por las limitaciones en lo que se incluye en el precio del crucero. A diferencia de destinos privados de otras compañías, como CocoCay de Royal Caribbean, en Celebration Key los pasajeros solo reciben una comida de cortesía y no pueden usar sus paquetes de bebidas, lo que implica un costo adicional significativo. Muchos pasajeros comparan esta oferta desfavorablemente con la de Royal Caribbean, donde casi todo, incluidas las bebidas, está incluido si se tiene un paquete.