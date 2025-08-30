En un país donde los precios de los bienes raíces parecen no tener techo, Florida sigue brillando como una opción estratégica para quienes buscan invertir en propiedades costeras. Más allá del sol, la playa y el estilo de vida relajado, lo que realmente atrae a los compradores son las oportunidades de crecimiento a largo plazo que ofrecen ciertas ciudades frente al mar. Lejos de los destinos más turísticos y caros, existen joyas escondidas que prometen no solo calidad de vida, sino también un retorno sólido de inversión en los próximos cinco años.

LAS 5 MEJORES CIUDADES COSTERAS DE FLORIDA PARA COMPRAR UNA CASA

1. Hollywood

Uno de los lugares que más miradas está atrayendo es Hollywood, Florida. Ubicada estratégicamente entre Miami y Fort Lauderdale, esta ciudad vive una transformación constante con renovaciones urbanas, mejoras de infraestructura y un ambiente relajado que combina lo mejor de la vida costera con la cercanía a dos aeropuertos internacionales.

Como destacó María Elena Plasencia, directora de ventas de Fortune International Group, Hollywood no solo es más asequible que sus vecinas más famosas, sino que también proyecta un futuro inmobiliario en plena expansión.

Algunas ventajas de Hollywood incluyen el acceso a puertos deportivos, parques y otras actividades al aire libre durante todo el año (Foto: AFP)

2. New Smyrna Beach

Al norte, aparece otra alternativa fascinante: New Smyrna Beach. Este pueblo costero, a corta distancia de Orlando, se caracteriza por su ambiente artístico y comunitario, lo que lo convierte en un destino muy atractivo para quienes buscan algo más íntimo y con personalidad propia. Según la especialista Adriana Trigg, su potencial de alquiler a corto plazo lo posiciona como una joya emergente, ideal tanto para inversionistas como para familias que desean un entorno menos saturado que Daytona o Cocoa Beach.

3. Pompano Beach

Otro punto fuerte en la lista es Pompano Beach, recomendado por el agente Julio Ybanez como una alternativa para quienes quieren vivir cerca de Miami, Boca Ratón o Fort Lauderdale sin pagar precios inalcanzables. La ciudad está en pleno proceso de renovación, con desarrollos en su centro y proyectos de condominios frente al mar que la están transformando en una de las opciones más asequibles —y prometedoras— de la región.

Pompano Beach es una ciudad playera verdaderamente asequible en Florida (Foto: AFP)

4. Port St. Joe

En la Costa del Golfo, Port St. Joe se presenta como la opción perfecta para quienes buscan la esencia de la “vieja Florida” pero con el ojo puesto en el futuro. Su tranquilidad, belleza natural y precios aún accesibles lo han convertido en un imán para nuevos compradores. Trigg señala que el inventario de propiedades ya comienza a agotarse, un signo claro de que la demanda seguirá en aumento y los precios probablemente se disparen en los próximos años.

5. Costa Espacial de Florida

Por su parte, la Costa Espacial de Florida —que abarca Melbourne Beach, Indialantic, Indian Harbor Beach y Satellite Beach— está viviendo un auge particular gracias al trabajo remoto. Tal como explica CJ Hobgood, muchos profesionales han encontrado aquí el equilibrio perfecto entre productividad y calidad de vida: un entorno sereno, con conexión al mar y precios aún competitivos en comparación con las saturadas áreas del sur.

Lo interesante de todas estas opciones es que, a diferencia de otros destinos de Florida ya consolidados y saturados, estas ciudades costeras aún ofrecen espacio para crecer. Hollywood, Pompano Beach y Port St. Joe se posicionan como apuestas estratégicas de inversión, mientras que New Smyrna Beach y la Costa Espacial atraen a quienes priorizan un estilo de vida más relajado sin renunciar al valor de su propiedad a futuro.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!