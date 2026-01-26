Más de 240 millones de personas en más de 40 estados están en la trayectoria de una tormenta invernal que podría ser histórica en Estados Unidos. Se espera que el sistema provoque fuertes nevadas y acumulación severa de hielo, lo que podría paralizar amplias zonas del país. Ante la magnitud del fenómeno, varios estados como Arkansas, Virginia, Carolina del Norte y Carolina del Sur declararon el estado de emergencia.

Las autoridades estatales se prepararon para escenarios críticos, ya que el hielo puede derribar líneas eléctricas, congelar tuberías y volver extremadamente peligrosas las carreteras. Las compañías eléctricas, por su parte, movilizaron cuadrillas adicionales ante la posibilidad de apagones generalizados.

El peso del hielo representa un riesgo serio. Media pulgada puede pesar alrededor de 127 kilos, mientras que una pulgada puede alcanzar casi 340 kilos.

Un trabajador limpia la nieve de una acera en Filadelfia, Pensilvania, el 25 de enero de 2026, tras la tormenta invernal. (Foto: Matthew Hatcher / AFP) / MATTHEW HATCHER

Las zonas con menos de 0,25 pulgadas de hielo podrían sufrir interrupciones menores de energía, pero donde se acumulen entre 0,25 y 0,50 pulgadas se esperan apagones frecuentes, daños en árboles y caminos muy resbaladizos.

En áreas que superen las 0,50 pulgadas, el impacto podría ser mucho más grave, con cortes de energía extensos y daños estructurales.

Las tormentas más destructivas que ha sufrido Estados Unidos

Las tormentas de hielo son algunos de los fenómenos climáticos más destructivos en la historia de Estados Unidos, dejando comunidades enteras sin electricidad, paralizando el transporte y causando daños severos a la infraestructura. Estos eventos no solo ocurren de vez en cuando, sino que marcaron varias épocas por el impacto que generan cuando la lluvia helada se acumula y recubre árboles, cables y caminos.

Un ejemplo emblemático fue la Gran Tormenta de Hielo de enero de 1998, que afectó el noreste de EE. UU. y el sureste de Canadá. Fox Weather informa que, en algunas zonas se acumularon más de tres pulgadas de hielo, se derribaron millones de árboles y millones de personas quedaron sin luz durante días e incluso semanas.

Otro episodio grave ocurrió en febrero de 1994, cuando una tormenta de hielo cubrió el sur del país, desde Texas hasta Virginia, dejando más de dos millones de personas sin electricidad y bloqueando carreteras debido al peso del hielo sobre postes y árboles.

Las tormentas de hielo son algunos de los fenómenos climáticos más destructivos en la historia de Estados Unidos. (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP) / CHARLY TRIBALLEAU

En diciembre de 2000, una tormenta de lluvia congelante paralizó partes del noreste de Texas, Arkansas y Oklahoma con acumulaciones cercanas a una pulgada, lo que provocó apagones generalizados y daños en servicios básicos.

A principios de diciembre de 2002, otro sistema que combinó nieve, aguanieve y lluvia helada dejó zonas del centro norte del país cubiertas por hasta una pulgada de hielo, impactando severamente a comunidades como las de Carolina del Norte con millones de clientes sin energía y daños extendidos a árboles y líneas eléctricas.

The Weather Channel señala que, más recientemente, en enero de 2009, una gran tormenta de hielo afectó amplias áreas del Medio Oeste y sureste, dejando a más de 1,3 millones de personas sin electricidad en varios estados debido a la acumulación de hielo y la caída de cables y postes.

Recomendaciones oficiales ante la tormenta invernal en EE. UU.

Autoridades como FEMA (Agencia Federal para el Manejo de Emergencias) y el NWS (Servicio Meteorológico Nacional) brindaron una serie de recomendaciones para garantizar la seguridad de la población durante la megatormenta invernal que afecta a Estados Unidos.

La principal recomendación es permanecer dentro de casa y evitar los viajes por carretera a menos que sea una emergencia absoluta. Si debes viajar, es indispensable llevar un kit de emergencia en el vehículo que incluya mantas, cables de arranque, arena o arena para gatos (en caso de quedar atascado), una linterna y el tanque de gasolina lleno.

Dentro del hogar, se recomienda prepararse para cortes de energía. Esto incluye tener suministros de alimentos no perecederos y agua para al menos tres días, así como linternas con baterías adicionales (evitando el uso de velas por riesgo de incendio).

La principal recomendación es permanecer dentro de casa y evitar los viajes por carretera a menos que sea una emergencia absoluta. (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Para conservar el calor, se aconseja cerrar las habitaciones que no se utilicen y colocar toallas en las rendijas de las puertas. Si utilizas generadores, las autoridades son enfáticas en nunca utilizarlos en interiores, garajes o cerca de ventanas, debido al alto riesgo de intoxicación por monóxido de carbono.

Para proteger la infraestructura de la vivienda, se sugiere dejar los grifos goteando ligeramente para evitar que las tuberías se congelen y estallen.

Finalmente, las autoridades instan a la población a mantenerse informada a través de fuentes oficiales y descargar aplicaciones como la de FEMA para recibir alertas en tiempo real.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!