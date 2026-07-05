Si trabajas como electricista en Texas o quieres crecer en este oficio, hay una novedad importante para ti: el Departamento de Licencias y Regulación del estado puso en marcha una vía de certificación acelerada para obtener la licencia de electricista oficial. Esta opción busca reducir los tiempos de espera y simplificar el proceso para quienes ya tienen la experiencia y la formación necesarias, de modo que puedan acceder antes a mejores trabajos, sueldos más altos y proyectos que exigen estar debidamente certificados. Este programa de formación, conocido como “programa JEEP”, comenzó a aplicarse el 1 de julio de 2026. En esta nota te contamos cómo conseguir la credencial en menos tiempo.

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La iniciativa busca reconocer la trayectoria de los profesionales del oficio y facilitar que trabajen en proyectos que exigen credenciales estatales, protegiendo al mismo tiempo la seguridad de los clientes y las instalaciones (Foto: Freepik)

¿CÓMO CONSEGUIR LA LICENCIA DE ELECTRICISTA OFICIAL MÁS RÁPIDO?

La forma más rápida de obtener la licencia para electricistas en Texas es aprovechar la vía de certificación acelerada que creó el TDLR para electricistas oficiales, siempre que ya cumplas los requisitos de experiencia y formación.

Antes debes saber qué tipos de licencia hay en el Estado de la Estrella Solitaria, entre ellas están: aprendiz, electricista oficial (journeyman), electricista residencial, maestro electricista, entre otras.

Recuera que la certificación rápida apunta a electricistas oficiales que ya tienen la experiencia requerida, con miles de horas de trabajo supervisado, y buscan agilizar el trámite y el examen ante el TDLR.

Pasos para acelerar tu licencia

Trabajar como aprendiz bajo un maestro electricista licenciado, acumulando las horas de experiencia que exige el TDLR (para journeyman suelen ser alrededor de 8000 horas de trabajo documentado), precisa el Capítulo 73 del Título 16 de la Texas Administrative Code o TAC, que es el reglamento oficial para Electricistas dictado por el Estado de Texas.

Reunir la formación técnica necesaria (programas aprobados por TDLR, cursos de NEC 2023, educación en seguridad), ya que muchas licencias requieren capacitación formal además de la experiencia práctica.

Aplicar en línea directamente ante el TDLR para la licencia específica (por ejemplo, Journeyman Electrician), usando el portal oficial, que concentra solicitudes, pagos y programación de examen, precisa el sitio web del mismo departamento.

¿Cómo ganar tiempo en el proceso?

Tener tus horas de experiencia bien documentadas – con cartas de empleadores, registro de horas bajo supervisión – evita demoras por pedidos de evidencia adicional.

Prepararte para el examen estatal basado en el Código Eléctrico Nacional (NEC 2023) y las reglas de Texas disminuye la posibilidad de reprobar y tener que repetir la evaluación.

Usar las fechas y sedes que ofrece el TDLR para rendir el examen lo antes posible, en lugar de esperar hasta último momento. Puedes elegir algunos de los centros en ciudades como Houston, Dallas, Austin y San Antonio, entre otras.

Costos y renovaciones

El proceso completo suele costar entre unos 150 y 250 dólares, sumando la solicitud, el examen y la primera emisión o renovación de la licencia.

Recuerda que la licencia debe renovarse periódicamente, normalmente cada año, y exige horas de educación continua aprobadas por el TDLR, por lo que mantener cursos al día también ayuda a no perder vigencia ni retrasar proyectos.

Si trabajas en electricidad en Texas, entender cómo funciona el programa JEEP y qué exige en cuanto a experiencia y capacitación puede marcar la diferencia entre seguir en trabajos básicos o dar el salto a puestos mejor pagados (Foto referencial: Pixabay/Michal Jarmoluk).

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