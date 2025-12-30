El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) no se conforma con invertir más de $300 millones en herramientas de vigilancia para arrestar inmigrantes; ahora también podrá acceder a información básica de los beneficiarios de Medicaid, según lo autorizó un juez federal de California. Esta medida forma parte de un esfuerzo más amplio del gobierno federal para localizar a personas que considera que se encuentran en el país de manera ilegal, y ha generado preocupación ya que significa que cierto datos personales podrían ser compartidos con agentes de inmigración.

¿Qué datos se compartirán con ICE?

Según la orden judicial, los CMS compartirán únicamente información mínima, que incluye:

Ciudadanía y estatus migratorio del beneficiario.

Ubicación física del beneficiario.

Números de teléfono de contacto.

Es importante recordar que los inmigrantes indocumentados, en general, no son elegibles para Medicaid, aunque todos los estados deben ofrecer cobertura de emergencia, que cubre únicamente servicios vitales en salas de emergencia. Esta cobertura representa menos del 1% del gasto total del programa.

ICE ahora tiene autorización para revisar datos de Medicaid, lo que genera preocupación entre los beneficiarios del programa. | Crédito: EFE

Contexto del fallo judicial

El juez de distrito Vince Chhabria revocó parcialmente una orden judicial preliminar que había bloqueado el intercambio de información en 20 estados, incluyendo California. Según su decisión:

La información básica de los beneficiarios puede ser compartida legalmente con ICE.

Cualquier otro dato más sensible sigue protegido y no podrá ser compartido.

Chhabria también señaló que, más allá de la información mínima, las políticas del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) son confusas y carecen de un proceso coherente de toma de decisiones. Por ejemplo, aún no está claro si el DHS podría solicitar datos de ciudadanos legales o residentes permanentes que viven en hogares mixtos.

Funcionarios y defensores de la privacidad alertan sobre los riesgos de que ICE reciba información de Medicaid. | Crédito: CHARLY TRIBALLEAU / AFP / CHARLY TRIBALLEAU

Reacciones y preocupaciones

Según Telemundo 52, la oficina del fiscal general de California, Rob Bonta, expresó su decepción: “Estamos decepcionados con la decisión del tribunal de permitir compartir algunos datos de Medicaid con ICE”, aunque celebró que los esfuerzos por obtener información más sensible sobre ciudadanos, residentes legales y otros programas de salud administrados por los CMS hayan sido bloqueados temporalmente.

La fiscalía también recordó que los beneficiarios esperan privacidad: “Cuando las personas se inscribieron en Medi-Cal, lo hicieron con el entendimiento de que sus datos no se utilizarían para fines ajenos a la administración del programa”.

Con esta medida, ICE suma nuevas herramientas para localizar a inmigrantes, mientras los beneficiarios de Medicaid y defensores de la privacidad siguen atentos a cómo se implementará y qué riesgos podría traer esta política.

