Nicolás Maduro compareció este lunes por primera vez ante un tribunal federal en Nueva York, donde se declaró inocente de los cargos por narcotráfico y armas que enfrenta en Estados Unidos. La audiencia estuvo marcada por las declaraciones del propio mandatario, que insistió en presentarse como víctima y jefe de Estado en funciones. El político de 63 años y su esposa, Cilia Flores, llegaron al tribunal del Distrito Sur de Nueva York tras haber sido capturados en Caracas durante un operativo militar estadounidense.

Según la BBC, vestían uniforme de prisioneros y estaban acompañados por sus abogados. La sesión fue breve, pero tensa desde el inicio.

Cuando el juez Alvin Hellerstein le pidió confirmar su identidad, Maduro no se limitó a responder. Se puso de pie, habló en español y obligó a que un traductor transmitiera cada palabra a la sala que estaba repleta de periodistas y observadores. El magistrado intentó interrumpirlo en varias ocasiones.

El presidente venezolano, Nicolás Mauro, en una imagen de archivo. (Foto: AFP)

Las frases de Nicolás Maduro y Cilia Flores ante el juez

“ Fui capturado en mi casa en Caracas, Venezuela ”.

”. “ Sigo siendo presidente de mi país ”.

”. “ Soy el presidente de Venezuela y me considero un prisionero de guerra ”.

”. “ Soy inocente, no me declaro culpable ”.

”. Cilia Flores: se declaró no culpable de todos los cargos en su contra.

A lo largo de la audiencia, el juez le recordó a Maduro que ese no era el espacio para exponer su versión política de los hechos y que habría otro momento procesal para hacerlo. Aun así, el mandatario insistió en definirse como un dirigente secuestrado y no como un acusado común.

El momento de mayor tensión se produjo al final de la sesión, cuando una persona del público le gritó en español que “pagaría” por lo que había hecho.

Agentes de seguridad se mantienen fuera del Tribunal Federal Daniel Patrick Moynihan mientras el derrocado presidente venezolano, Nicolás Maduro, espera su audiencia de lectura de cargos el 5 de enero de 2026 en Nueva York. (Foto: Bryan R. SMITH / AFP) / BRYAN R. SMITH

Maduro se giró y respondió nuevamente que era un “presidente secuestrado” y un “prisionero de guerra” antes de ser escoltado fuera de la sala con grilletes, caminando detrás de su esposa.

La audiencia duró cerca de 40 minutos. El juez fijó la próxima comparecencia para el 17 de marzo, mientras Maduro y Flores permanecen detenidos en Estados Unidos, reiterando públicamente su inocencia y cuestionando la legitimidad de su captura.

