Un nuevo estado se suma a la creciente lista de legislaciones que buscan limitar el uso de máscaras por parte de agentes de inmigración durante sus operativos, en un esfuerzo por garantizar que la ciudadanía pueda identificar claramente a quienes ejercen autoridad legal. Estas medidas, impulsadas principalmente por legisladores demócratas, buscan aumentar la transparencia y la rendición de cuentas en la aplicación de la ley federal, así como prevenir la suplantación de identidad por parte de personas que se hacen pasar por oficiales, un fenómeno que ha generado preocupación en varias comunidades del país. Los legisladores aseguran que estas normas son “sentido común” y necesarias para proteger la seguridad pública y la confianza de los ciudadanos en las fuerzas de seguridad.

En el caso de Washington, el gobernador Bob Ferguson firmó el jueves dos nuevos proyectos de ley: uno que prohíbe que los agentes federales, incluyendo a los de ICE y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, usen máscaras que oculten su identidad durante sus interacciones con el público, y otro que impone sanciones más severas para quienes se hagan pasar por oficiales de la ley. El Senate Bill 5855 entra en vigor de inmediato bajo una cláusula de emergencia y permite excepciones únicamente para operaciones encubiertas, asignaciones tácticas, razones médicas o religiosas, y equipo de protección obligatorio.

Críticos advierten que las medidas podrían complicar algunas operaciones de ICE y generar debates legales. | Crédito: CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Además, la legislación exige que los oficiales muestren información identificativa y permite a cualquier persona detenida que considere que se ha violado esta norma emprender acciones legales. Por su parte, el House Bill 2165, que recibió apoyo bipartidista, amplía la definición de oficial de la ley para incluir agentes federales con autoridad de detención y crea un nuevo delito de falsa identificación de un oficial, castigable como delito grave menor.

Los legisladores destacan que la medida responde a un aumento de casos en los que individuos se han hecho pasar por agentes de inmigración, un comportamiento que puede facilitar crímenes como robos, secuestros y agresiones sexuales. “Si no eres un oficial de la ley, debe ser ilegal dar la impresión de que lo eres”, dijo Ferguson. Los representantes demócratas Julio Cortes y Javier Valdez subrayaron que estas medidas buscan restaurar la confianza pública y mejorar la seguridad comunitaria.

Legisladores demócratas aseguran que ICE debe mostrar su identidad para mantener la confianza pública. | Crédito: STEPHEN MATUREN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Sin embargo, algunos críticos, principalmente republicanos, argumentan que la norma podría poner en riesgo a los oficiales y que excede la autoridad estatal sobre personal federal. También señalan riesgos de doxing, es decir, exposición pública que podría derivar en hostigamiento o amenazas a los agentes, especialmente en operaciones sensibles.

A pesar de estas objeciones, los defensores de la medida aseguran que la prohibición de máscaras durante operativos regulares es fundamental para garantizar la transparencia y evitar la confusión entre el público, mientras se preparan posibles desafíos legales sobre hasta qué punto un estado puede regular a agentes federales. La medida se suma a un debate más amplio en Estados Unidos sobre la rendición de cuentas en la aplicación de leyes de inmigración y la protección de las comunidades locales.

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