Estamos en la recta final para presentar la declaración de impuestos ante el Servicio de Impuestos Internos (IRS) y millones de contribuyentes no llegarán a la fecha límite del 15 de abril por falta de documentos, dudas sobre cómo declarar ciertos ingresos o desconocimiento de las reglas. Ante este escenario, la mejor opción es solicitar una extensión de tiempo para declarar antes del plazo, pero muchos no saben cómo hacerlo y dejan pasar la fecha. Para ayudarte, aquí te explicamos paso a paso cómo pedir una prórroga con el IRS y qué debes hacer para evitar multas y penalidades por presentar tarde.

¿CÓMO PEDIR UNA PRÓRROGA AL IRS Y EVITAR MULTAS?

La fecha límite para declarar en 2026 es el 15 de abril; por tanto, si piensas solicitar una prórroga debes hacerlo ya o antes de esa fecha. Desde el momento en que pidas la extensión, obtendrás seis meses adicionales (hasta mediados de octubre, aproximadamente) para presentar la declaración, pero no para pagar los impuestos adeudados; es decir, aplica únicamente para presentar la documentación, no para pagar los impuestos adeudados.

“Los contribuyentes que soliciten una prórroga antes de la fecha límite de presentación de impuestos del 15 de abril tendrán hasta el 15 de octubre para presentar su declaración sin multas. Recuerde que una prórroga otorga más tiempo para presentar la declaración; no les da a los contribuyentes más tiempo para pagar si están en deuda”, precisa IRS.

El IRS sigue gestionando millones de declaraciones de impuestos (Foto: AFP)

Tres maneras fáciles de solicitar una prórroga

Formulario 4868 (o 4868(SP) en español)

Completa el formulario “Solicitud de Prórroga Automática para Presentar la Declaración del Impuesto sobre el Ingreso Personal de los Estados Unidos”.

Envíalo por internet (a través de un proveedor de presentación electrónica o un profesional de impuestos) o por correo postal antes del 15 de abril.

Pago electrónico como solicitud de prórroga

Entra a la página del IRS y haz un pago estimado de tus impuestos usando Direct Pay, tarjeta de débito/crédito, billetera digital o EFTPS, marcando que el pago es “para prórroga/extensión”.

Si haces esto correctamente antes de la fecha límite, el IRS te concede la prórroga sin enviar el Formulario 4868 aparte.

Programas en línea y Free File

Puedes usar Free File del IRS para enviar electrónicamente el Formulario 4868 sin costo.

Todos los declarantes individuales pueden usar el programa para solicitar una prórroga, independientemente de sus ingresos y sin costo alguno. Los contribuyentes deben estimar su responsabilidad tributaria y presentar antes de la fecha límite para recibir la prórroga.

GUÍA PARA PEDIR AL IRS UNA EXTENSIÓN DE LA DECLARACIÓN DE IMPUESTOS

A continuación, te explicamos cada uno de los pasos que debes seguir para solicitar al IRS una extensión de la declaración de impuestos. Recuerda: desde el momento en que pidas la prórroga, obtendrás seis meses adicionales para presentar la declaración, pero no para pagar los impuestos adeudados.

1. Completa el Formulario 4868

El Formulario 4868, “Solicitud de Prórroga Automática para Presentar la Declaración del Impuesto sobre el Ingreso Personal de los Estados Unidos”.

2. Haz una estimación de tus impuestos

Calcula cuánto crees que vas a deber y anótalo en el formulario.

3. Envía la solicitud antes del 15 de abril por una de estas vías:

En línea, usando Free File del IRS o software de impuestos autorizado.

A través de un profesional de impuestos que presente electrónicamente por ti.

​Por correo postal, enviando el Formulario 4868 a la dirección indicada por el IRS.

4. Paga lo que debes (o una estimación) antes del 15 de abril

Aunque tengas extensión para presentar, los impuestos adeudados deben pagarse para esa fecha para evitar intereses y posibles multas. Puedes pagar por Pago Directo, tarjeta o billetera digital indicando que es “payment with extension”. No olvides guardar el comprobante de envío o la confirmación electrónica como respaldo.

A días de que venza el plazo del 15 de abril, miles de contribuyentes aún no están listos para declarar sus impuestos (Foto: Freepik)

¿Y si te encuentras fuera de los Estados Unidos?

Puedes obtener una extensión automática de dos meses si eres ciudadano estadounidense o residente extranjero y en la fecha de vencimiento habitual de tu declaración de impuestos vives fuera del país.

¿Qué pasa si un desastre te afectó?

Puedes tener más tiempo para presentar su declaración si te viste afectado por una situación de desastre.

¿QUÉ RIESGO CORRES SI NO PRESENTAS TU DECLARACIÓN A TIEMPO?

Si no presentas tu declaración de impuestos hasta la fecha límite, te aplicarán una multa estándar del 5% de cualquier impuesto adeudado por cada mes de retraso hasta un máximo del 25% del saldo pendiente.

“La penalización por no presentar la declaración puede acumularse rápidamente si no se actúa a tiempo”, señala el IRS en su guía oficial.

Penalización adicional

Además de la multa por no presentar la declaración, existe una penalización adicional por no pagar los impuestos a tiempo.

5% mensual por no declarar (máximo 25%)

0.5% mensual por no pagar

Este porcentaje puede ser menor, siempre y cuando presentes una declaración o si obtienes una prórroga; en estos casos el monto a pagar por lo adeudado será del 0.5%.

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