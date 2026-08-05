La organización American Oversight difundió un memorando que formaliza la coordinación entre el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) para compartir datos de viajeros en los aeropuertos de Estados Unidos. El documento establece reglas sobre el intercambio, almacenamiento y protección de la información, aunque las categorías específicas de datos que circulan entre ambos organismos permanecen ocultas en la versión pública.

El acuerdo fue obtenido por American Oversight luego de una demanda presentada bajo la Ley de Libertad de Información (FOIA) contra el ICE y la TSA. El memorando fija objetivos relacionados con seguridad nacional, seguridad del transporte, aplicación de la ley y gestión migratoria, además de establecer medidas de control para el manejo de datos personales.

¿Qué establece el memorando entre el ICE y la TSA?

El memorando fue firmado el 29 de mayo de 2025 por Peter Hatch, director adjunto de Inteligencia de Investigaciones de Seguridad Nacional, y Hao-y Froemling, administrador adjunto interino de Inteligencia y Análisis de la TSA.

El documento define las condiciones bajo las cuales ambas agencias pueden compartir, almacenar y administrar información. Según el acuerdo, el ICE proporcionará información a la TSA con el objetivo de identificar a personas de interés dentro de sus funciones de aplicación de la ley.

El acuerdo entre ICE y TSA en EE.UU. establece reglas para compartir y proteger información migratoria. | Crédito: EFE/EPA/ERIK S. LESSER

El memorando establece cuatro objetivos principales para la cooperación entre ambas agencias:

Objetivo del acuerdo Descripción Seguridad nacional Apoyar acciones relacionadas con la protección del país. Seguridad del transporte Fortalecer los procesos de seguridad en los sistemas de transporte. Aplicación de la ley Facilitar información para investigaciones y acciones oficiales. Gestión migratoria y fronteriza Apoyar funciones relacionadas con el control migratorio.

¿Qué datos de viajeros comparten la TSA y el ICE?

El documento señala que la TSA enviará al ICE los elementos incluidos en los anexos A y B del acuerdo. A su vez, el ICE proporcionará al organismo de seguridad aeroportuaria la información descrita en el anexo C y almacenará los datos recibidos en un repositorio propio.

Sin embargo, la versión pública del memorando mantiene tachado el contenido de esos tres anexos. Por esta razón, no es posible conocer cuáles son exactamente los campos de información, registros o categorías de datos intercambiados entre las agencias.

El acuerdo tampoco detalla terminales específicas, procedimientos de arresto ni instrucciones para realizar operativos migratorios dentro de los aeropuertos. Además, no establece que todas las personas incluidas en los sistemas de alguna de las agencias deban ser detenidas automáticamente.

La sección jurídica del documento indica que la TSA puede utilizar conjuntos más amplios de listas gubernamentales cuando existan motivos relacionados con la seguridad. También señala que las políticas internas del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) permiten el intercambio de información entre sus componentes cuando exista un propósito autorizado y una necesidad de acceso.

ICE y TSA mantienen una colaboración en EE.UU. para gestionar datos vinculados a viajeros y seguridad aeroportuaria. | Crédito: AP

Protección y conservación de la información compartida

El memorando establece diferentes medidas para proteger los datos personales compartidos entre el ICE y la TSA. Ambas agencias deben restringir el acceso únicamente al personal y contratistas que tengan una necesidad oficial de utilizar esa información.

Entre las medidas de seguridad mencionadas están:

Medida de protección Detalle Control de acceso Solo usuarios autorizados pueden consultar la información. Seguridad tecnológica Uso de mecanismos como contraseñas y cifrado. Reporte de incidentes Las filtraciones deben notificarse dentro de una hora desde su detección. Corrección de errores Las agencias tienen hasta 10 días calendario para informar y corregir registros incorrectos. Uso limitado Los datos solo pueden utilizarse para los objetivos establecidos en el memorando.

El acuerdo también establece que ninguna de las partes puede entregar la información a terceros sin autorización escrita de la agencia que proporcionó los datos, salvo que exista una obligación legal, normativa o política que exija divulgarla.

Sobre la conservación de registros, el memorando indica que los datos deben mantenerse durante el tiempo necesario y siguiendo los calendarios aprobados por la Administración Nacional de Archivos y Registros (NARA). Si no existe un calendario aplicable, la información podría permanecer almacenada hasta que se apruebe uno.

Además, las agencias deben revisar el funcionamiento del acuerdo cada cinco años. Cualquiera de las partes puede finalizarlo mediante una notificación escrita.

¿El acuerdo permite arrestos automáticos del ICE en aeropuertos de EE.UU.?

El memorando no establece que la información compartida genere una detención automática de viajeros ni describe operativos específicos del ICE en terminales aéreas.

No obstante, reportes de CBS News señalaron que la cooperación entre ambas agencias habría sido utilizada para apoyar investigaciones migratorias, incluso en casos relacionados con posibles infracciones civiles, como permanecer en Estados Unidos más tiempo del autorizado por una visa.

Según ese reporte, los datos proporcionados por la TSA pueden ayudar al ICE a ubicar a personas consideradas sujetas a procedimientos migratorios. La información también habría sido utilizada en casos de personas con solicitudes migratorias pendientes o permisos de trabajo vigentes, pero sin residencia permanente.

El DHS respondió que la administración de Donald Trump buscaba impedir los vuelos internos de personas sin estatus legal, con una excepción relacionada con quienes abandonen voluntariamente el país mediante procesos de autodeportación.

El memorando entre ICE y TSA en EE.UU. revela medidas de control, almacenamiento y uso de información compartida. | Crédito: TIMOTHY A. CLARY / AFP / TIMOTHY A. CLARY

¿Qué funciones tiene el ICE en el acuerdo con la TSA?

El memorando recuerda que el ICE tiene autoridad para aplicar leyes migratorias, aduaneras y penales federales. Entre sus responsabilidades están la investigación de ciertos delitos, la identificación de personas sujetas a procesos migratorios y la ejecución de órdenes de remoción.

Aunque el documento confirma una estructura formal de intercambio de información entre el ICE y la TSA, los detalles sobre los datos específicos compartidos permanecen reservados debido a las tachaduras en la versión pública del memorando.

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