¿Cuántas veces has visto un carrito de supermercado tirado en la calle o abandonado en un estacionamiento? Seguramente, en más de una ocasión te topaste con uno que incluso bloqueaba tu paso u ocupaba un espacio de parqueo. Pues bien, esta costumbre de muchas personas de dejar el carrito en cualquier lugar por pereza o descuido se acabará en Florida, donde se aplicarán infracciones a quienes no lo devuelvan a su sitio asignado después de usarlo. A continuación, te contamos qué dice la ley al respecto y qué sanciones podrías enfrentar si no cumples.

Florida va contra los carritos de supermercado fuera de lugar (Foto: Freepik)

¿QUÉ PUEDE PASAR SI NO DEVUELVES UN CARRITO DE SUPERMERCADO A SU LUGAR?

Aunque no devolver un carrito de supermercado a su sitio no constituye un delito, la ley estatal de Florida pretende sancionar a quienes lo dejan en cualquier lugar. El objetivo es evitar accidentes, daños a vehículos y contaminación visual, además de reducir los costos que asumen las tiendas para recuperar los carritos extraviados.

Según la normativa de Florida Statute 506.513, que aborda el uso indebido de carritos de compras y otros contenedores utilizados en comercios, es una una violación de los artículos 506.501 a 506.519 los siguientes tres puntos:

Retirar cualquier carrito de compras o de lavandería de las instalaciones o del área de estacionamiento de un establecimiento minorista con la intención de privar temporal o permanentemente al propietario de dicho carrito, o al minorista, de la posesión del carrito. Retirar un carrito de compras o de lavandería, sin autorización escrita, de su propietario o de las instalaciones o área de estacionamiento de cualquier establecimiento minorista. Quitar, obliterar o alterar cualquier número de serie o letrero fijado a un carrito de compras o de lavandería.

Dejar el carrito en cualquier parte puede costarte en Florida (Foto: Freepik)

¿LLEVARSE UN CARRITO DE SUPERMERCADO SE CONSIDERA ROBO?

Si una persona es encontrada fuera de las instalaciones de un supermercado con un carrito de ese comercio —es decir, que lleva la identificación del local— la ley presume que el carrito fue robado, ya que se trata de un objeto que no le pertenece.

De ser así, será considerado un delito menor de primer grado en Florida y las sanciones pueden con hasta 1 año de cárcel y/o multa según el código penal de Florida. Asimismo, incluye comparecencia ante un tribunal y posibles sanciones adicionales, dependiendo del caso

En muchos casos, las autoridades optan por advertencias o citaciones menores, aunque la ley permite aplicar sanciones más severas si se demuestra la intención de apropiarse del carrito.

Multas locales

Los condados y las ciudades pueden aplicar multas civiles adicionales.

En Miami‑Dade, por ejemplo, violar las normas sobre carritos (removerlos o no cumplir con las reglas) puede acarrear una multa civil de unos 100 dólares por cada infracción, que incluso puede acumularse por día.

