Recibir una negativa del permiso de trabajo en Estados Unidos puede convertirse en un momento de mucha preocupación para miles de inmigrantes que esperan una respuesta favorable del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS). Sin embargo, un rechazo no siempre significa el final del proceso ni que ya no puedas volver a intentarlo. Muchas personas cometen el error de presentar exactamente la misma solicitud sin revisar qué causó el problema desde el inicio, lo que puede provocar otra negativa y más retrasos. Por eso, antes de enviar una nueva aplicación, es importante entender qué ocurrió, corregir cualquier detalle y asegurarse de cumplir con todos los requisitos actuales.

¿Puedo volver a solicitar el permiso de trabajo si ya tengo más de 500 días en el reloj?

Sí. De acuerdo con el abogado de inmigración Jonathan Shaw, una persona puede volver a solicitar el permiso de trabajo incluso si anteriormente recibió una negativa antes de cumplir los días requeridos en su “reloj”.

El especialista explicó que lo primero es identificar exactamente cuál fue la razón del rechazo inicial. Muchas veces, el problema no está relacionado con la elegibilidad del solicitante, sino con errores administrativos o fallas al presentar la documentación.

Un error puede retrasar el permiso de trabajo en EE.UU. | Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

El error que no debes repetir al enviar una nueva solicitud de permiso de trabajo en EE.UU.

Según explicó Shaw, uno de los errores más comunes es volver a enviar la misma aplicación sin hacer cambios ni corregir lo que USCIS señaló anteriormente.

“Sí. Tienes que, primero, paso importante, determinar qué fue lo que sucedió para que te negaran en principio y luego hacer un ajuste, un cambio. Porque si sigues dando golpes contra la pared una y otra vez con la misma aplicación”, indicó el abogado.

En otras palabras, antes de presentar nuevamente el formulario, debes revisar cuidadosamente la notificación de rechazo enviada por USCIS.

¿Qué tipo de errores pueden provocar una negativa del permiso de trabajo en EE.UU.?

Existen varios motivos por los que una solicitud puede ser rechazada. Entre los más comunes están:

Enviar el pago incorrecto.

Presentar formularios incompletos.

Mandar la solicitud a una oficina equivocada.

No incluir documentos requeridos.

Errores en nombres, fechas o firmas.

Shaw explicó que, si el problema fue alguno de esos detalles, la solución es corregirlos antes de volver a aplicar.

“Si fue por un error que no mandaste el dinero correcto o mandaste la aplicación a una oficina que no era, entonces puedes hacer el ajuste para que te aprueben por una segunda vez”, agregó.

USCIS revisa cada solicitud de permiso de trabajo en EE.UU. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

¿Qué hacer antes de volver a solicitar el permiso de trabajo en EE.UU.?

Antes de enviar una nueva solicitud a USCIS, los expertos recomiendan:

Leer cuidadosamente la carta de rechazo. Confirmar qué documento o requisito faltó. Revisar las tarifas actualizadas. Verificar la dirección correcta de envío. Consultar con un abogado de inmigración si tienes dudas.

Tomar unos días para corregir los errores puede hacer una gran diferencia y evitar otro rechazo que retrase aún más el proceso migratorio en EE.UU.

Buscar asesoría legal puede ayudarte a identificar errores en tu caso y aumentar las posibilidades de aprobación en una nueva solicitud ante USCIS.

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