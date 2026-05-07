Con la posible llegada de la temporada de huracanes, ya existe una preocupación por parte de cientos de familias en las zonas costeras de Estados Unidos. A pesar de este latente peligro, es posible mantenerse protegido cuando se cuenta con el conocimiento adecuado de cómo actuar en los momentos de mayor tensión. En caso residas en este país, te invito a leer esta nota para que sepas las acciones que debes tomar en caso ocurra este evento meteorológico cerca de tu zona; de esa manera, protegerás tu integridad física y la de tu familia.

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Según una información emitida por el medio CBS 12 News , el ciclo de huracanes en el Atlántico iniciará formalmente el 30 de mayo y permanecerá activo hasta fines de noviembre del presente año. Este periodo también es reconocido por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés).

Además del viento fuerte capaz de causar daños estructurales, caída de árboles y postes, y cortes de energías, este evento meteorológico también provoca la subida anómala del nivel del mar la cual provoca inundaciones costeras, lluvias torrenciales y la formación de tornados , así lo indica lo señalado por la agencia citada.

Entonces, es importante mantenerse preparado ante el posible desarrollo de temporada de huracanes. A continuación, te revelaré una serie de recomendaciones para que estés preparado, especialmente si habitas en una zona costera.

Este evento traería lluvias torrenciales, fuertes vientos e inundaciones, especialmente en las zonas costeras. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Recomendaciones ante desarrollo de tormentas

Esta serie de consejos compartidos por la NOAA te pueden servir cuando estés evacuando o te mantengas en el interior de tu casa. Lo primordial es que mantengas la calma y estés atento a los últimos pronósticos y alertas.

PERMANECE EN TU LUGAR SEGURO CONTRA EL AGUA Y EL VIENTO

Mantén una distancia de las áreas inundadas y con daños; evacúa si es necesario. Si tu hogar se inunda, debes subir al piso más alto. En caso estés en esta posición y notas que estás en peligro, deberás comunicarte al 9-1-1.

Ante fuertes vientos, debes resguardarte en una habitación interna sin ventanas; utiliza un colchón y un casco para reforzar tu protección personal.

BUSCA UNA FORMA DE RECIBIR LAS ALERTAS METEOROLÓGICAS Y ACTUALIZACIONES DEL PRONÓSTICO

Mantén activadas las alertas de emergencia inalámbricas en tu móvil para que recibas avisos; sigue de cerca los pronósticos meteorológicos debido a que las tormentas pueden intensificarse y un ligero cambio en su trayectoria puede ser catastrófico.

La clave está en mantenerse en un lugar seguro y seguir atentamente a las actualizaciones de los servicios de meteorología. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini / Imagen referencial no válida legalmente, solo usada con fines educativos)

LOS IMPACTOS PUEDEN SENTIRSE LEJOS DE LA COSTA

Vigila en todo momento, a pesar de que los vientos críticos estén lejos de tu posición. Bajo ninguna circunstancia conduzcas en zonas inundadas, pues solo un pie de agua podría arrastrar tu coche; es más, la superficie puede estar colapsada.

PRESTA ATENCIÓN A LAS AUTORIDADES LOCALES

Los organismos locales ofrecerán reportes en tiempo real según la evolución de la emergencia; puede emitir órdenes de evacuación de último momento que deben acatarse de inmediato. Es necesario que sigas las rutas oficiales recomendaciones y evitar atajos.

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