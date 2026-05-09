El verano en Texas promete ser de mucha alegría para decenas de familias tras confirmarse que los campamentos podrán recibir a personas durante el inicio de verano en Estados Unidos . Es importante mencionarte que estos espacios no podían operar en dicha temporada debido a que se solicitó que cumplan con una controversial regla; sin embargo, ésta fue recientemente eliminada. ¿De qué restricción se trata? Para que sepas más detalles, te invito a leer los siguientes párrafos.

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Antes de revelarte de qué reglamento se trata, es crucial explicarte su contexto. El pasado 4 de julio del 2025, se registró unas fuertes lluvias que ocasionaron el desborde del río Guadalupe; dicha corriente mortal provocó un desastre en el campamento Camp Mystic , así informó el medio N+ Univision .

El balance oficial del desastre natural en este espacio confirmó la muerte de 27 personas en dicha fecha, de las cuales se identificó que 25 eran menores de edad y las dos restantes integrantes del consejo.

El fatal desenlace obligó a que el Departamento de Servicios de Salud Estatales de Texas (DHSH, por sus siglas en inglés) tomara acciones más estrictas para evitar una situación similar en los próximos años.

El desastre de Camp Mystic cobró la vida de 27 personas.. (Crédito: RONALDO SCHEMIDT / AFP) / RONALDO SCHEMIDT

Cuál fue ese reglamento solicitado por el DHSH y que ahora fue eliminado

En respuesta a la tragedia de Camp Mystic, el DHSH impuso, como parte de sus nuevas reglas de seguridad para campamentos juveniles, la instalación de conexión de Internet de fibra óptica; el propósito inicial fue mejorar la capacidad de recibir avisos en tiempo real, comunicarse con autoridades y operar sistemas de alerta.

Pese a la iniciativa, un total de 19 campamentos presentaron una demanda legal para eliminar dicha regla, pues consideraban que era “muy retadora”, no permitía que sus instalaciones sean más seguras e infringía la ley estatal de derechos de las propiedades .

Pese a la eliminación del requerimiento de internet de fibra óptica, los campamentos deberán contar con un plan de contingencia y un buen sistema de comunicación en caso de desastres. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Entonces, mediante un comunicado difundido el pasado 7 de mayo , el DHSH confirmó la eliminación de dicho requerimiento; por lo tanto, los campamentos juveniles de Texas podrán recibir personas para este verano usando únicamente el servicio de Internet de banda ancha.

Eso sí, para que se obtenga licencias del DHSH para operar durante el verano de 2026, estos centros recreativos deberán implementar obligatoriamente un plan de contingencia y un sistema de comunicación que garantice su correcto funcionamiento ante desastres naturales.

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