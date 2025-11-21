Una cambio regulatorio ha causado confusión entre los titulares de Green Card que realizan viajes constantes al extranjero. Ocurre que el Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés) ha puntualizado que, ahora, deberán tramitar una visa de reingreso. En caso te identifiques con esta situación, conoce cuál es ese documento esencial y qué requisitos cumplir para evitar problemas migratorios.

Hay casos de residentes permanentes que necesitan viajar a otros países por temas familiares o laborales. Salir de Estados Unidos es un proceso sencillo, ya que solo deben mostrar ciertos documentos; sin embargo, lo tedioso surge cuando permanece por un periodo extenso fuera del país.

Cuál es la nueve que deben solicitar los titulares de Green Card

Los titulares de la tarjeta de residencia permanente (o quienes están calificados como residente condicionales) que permanecieron fuera de EE.UU. por un año o más, o que se excedieron del periodo de validez de su permiso de reingreso, es necesario que soliciten una visa de inmigrante SB-1, conocida como la categoría de residente que regresa.

Para acceder a ello, el solicitante se someterá a una entrevista para estatus de residente que regresa y para la visa de inmigrante, y pasar por un examen médico. Estos procedimientos presentan tarifas y costos.

Este documento será un gran aval para que no tengas inconvenientes al retornar a Estados Unidos. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini')

Cuáles son los requisitos para obtener el estatus de residente que regresa

Según lo indicado por Travel State, es necesario que el solicitante cumpla con las disposiciones de la Ley de Inmigración. Para ello, deberás demostrar evidencia al funcionario consular de que:

Tienes la condición de residente permanente legal cuando sale de EE.UU.

Saliste de EE.UU. de manera temporal y tienes la intención de retornar.

Tu larga estadía fuera del país se debe a circunstancias ajenas al control de migrante.

Los procesos migratorios están siendo más estrictos desde que Donald Trump asumió la presidencia. (Foto: Evgenia Parajanian / iStock) / Evgenia Parajanian

Qué documentación se requiere para obtener la visa SB-1

Para realizar la solicitud de una visa de inmigrante para residentes que regresan, deberás presentar los siguientes formularios y documentos en la Embajada o el Consulado de Estados Unidos:

Formulario DS-117.

Tarjeta de residencia permanente.

Permiso de reingreso (si está disponible).

Evidencias de viajes (pasaportes, sellos o boletos de avión).

Pruebas de vínculos con Estados Unidos (declaraciones de impuestos, documentos laborales entre otros).