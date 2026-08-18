Una intensa ola de calor mantiene bajo condiciones extremas a gran parte del sur de Estados Unidos, donde las temperaturas que se sienten podrían superar los 100 °F (37.8 °C) durante varios días. En algunas zonas, el índice de calor podría alcanzar hasta 115 °F (46.1 °C), mientras más de 70 millones de personas permanecen bajo algún tipo de alerta por calor.

La situación se extenderá durante buena parte de la semana y podría continuar hasta el domingo. Más de 40 millones de estadounidenses están expuestos a condiciones de calor extremo, especialmente en estados del sureste y zonas cercanas al Golfo de México.

El calor podría sentirse por encima de los 100 °F

Un domo de calor que se estableció sobre el suroeste del país se ha expandido hacia el sureste y la costa atlántica. La combinación de temperaturas elevadas y alta humedad hará que el calor se sienta todavía más intenso y mantendrá los índices de calor cerca o por encima de los 100 °F.

En Charleston, Carolina del Sur, por ejemplo, se pronostican 100 °F (37.8 °C) para el martes, pero la temperatura podría sentirse como 112 °F (44.4 °C). El calor de tres dígitos también se extenderá hacia el oeste, incluyendo sectores de Oklahoma, el norte de Texas y la costa del Golfo de Texas.

Las tormentas que puedan aparecer durante las tardes ofrecerán poco alivio debido a que sus efectos serán temporales. Una vez que pasen, el calor volverá a acumularse, mientras que las temperaturas nocturnas podrían permanecer en los 70 °F altos, dificultando que el cuerpo se recupere durante las horas de descanso.

La NOAA prevé niveles de riesgo importantes a extremos en amplias partes del sureste, con poco alivio durante las noches. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

El riesgo llegará a niveles extremos

La guía HeatRisk de la NOAA señala que amplias zonas del sureste enfrentarán un riesgo de calor importante, nivel 3 de 4, a extremo, nivel 4 de 4, durante la semana. El nivel máximo corresponde a una situación poco frecuente y persistente que puede representar un peligro grave para quienes no tengan acceso a aire acondicionado, otros métodos de enfriamiento o suficiente hidratación.

La zona de mayor riesgo se extenderá desde el valle inferior del río Mississippi hacia los estados de la costa del Golfo y las Carolinas. Además, las condiciones podrían llevar a sectores de Florida y Carolina del Sur a igualar o incluso superar algunos récords diarios de temperatura.

El patrón atmosférico permanecerá prácticamente estancado sobre la región durante los próximos días, por lo que el calor opresivo no desaparecerá rápidamente.

Las autoridades sanitarias advierten que es especialmente importante mantenerse hidratado, buscar lugares frescos y prestar atención a los síntomas de enfermedades relacionadas con el calor, sobre todo entre adultos mayores, niños y personas que trabajan o permanecen al aire libre.

De acuerdo con la NOAA, las enfermedades relacionadas con el calor provocan más muertes en Estados Unidos cada año que cualquier otro tipo de clima extremo. Por ello, la combinación de temperaturas elevadas, humedad y noches con poco descenso térmico convierte esta ola de calor en una situación que requiere precaución.

El impacto financiero de las olas de calor récord en Estados Unidos

Según CBS News, las olas de calor récord en Estados Unidos están generando un impacto económico cada vez mayor, afectando tanto a la productividad laboral como a la infraestructura y provocando cierres temporales en negocios, especialmente en regiones poco preparadas como el Medio Oeste, el Noroeste y el Nordeste.

Pequeñas empresas, como cervecerías en Minnesota, han tenido que suspender actividades debido a fallas en el aire acondicionado y al calor extremo, lo que desestabiliza sus ingresos en temporadas clave.

A diferencia de desastres naturales más localizados como huracanes o tornados, las olas de calor suelen ser más extensas geográficamente y prolongadas, lo que incrementa las interrupciones comerciales a gran escala.

Según expertos y análisis financieros, estas condiciones adversas provocan una pérdida estimada de 0.6 puntos porcentuales en el producto interno bruto (PIB) y representan un riesgo grave para la fuerza laboral, particularmente en sectores al aire libre como la construcción y la agricultura.