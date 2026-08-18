El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) actualizó sus criterios para determinar cuándo un inmigrante podría ser considerado “carga pública” al solicitar la residencia permanente. Las nuevas guías ya fueron incorporadas al Manual de Políticas de USCIS y establecen qué factores revisarán los oficiales en cada caso. A continuación, qué ha actualizado la agencia para determinar si un extranjero que solicita la residencia podría convertirse en cualquier momento en una carga pública.

El cambio es importante porque el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció el 16 de julio de 2026 una regla final que elimina las regulaciones de inadmisibilidad por carga pública de 2022, implementadas durante la administración Biden. La nueva regla fue publicada en el Registro Federal el 20 de julio y entrará en vigor el 18 de septiembre de 2026.

Pero, ¿qué significa esto para quienes buscan obtener la residencia? En pocas palabras, USCIS analizará la situación de cada persona y determinará si existe la posibilidad de que dependa de ciertos beneficios públicos en el futuro.

¿Qué es la carga pública en EE.UU.?

La llamada carga pública es una causal de inadmisibilidad contemplada por la ley migratoria de EE.UU. USCIS debe determinar si una persona que solicita ajustar su estatus a residente permanente podría convertirse, en algún momento, en una carga para el Gobierno.

Las nuevas guías buscan explicar cómo los oficiales deberán hacer esa evaluación y qué información pueden tomar en cuenta.

No significa que recibir cualquier tipo de ayuda pública automáticamente convierta a una persona en inadmisible. USCIS señala que analizará el conjunto de las circunstancias de cada solicitante, y no un solo elemento de manera aislada.

Los nuevos criterios de carga pública consideran varios factores personales y financieros. | Crédito: Magnific

Estos son los cinco factores que USCIS revisará

La ley establece cinco factores principales que los oficiales deben considerar al evaluar una posible carga pública:

Edad del solicitante.

del solicitante. Salud .

. Situación familiar .

. Bienes, recursos y situación financiera .

. Educación y habilidades.

Además, USCIS puede considerar otros elementos relevantes. Entre ellos está el Formulario I-864, Declaración Jurada de Patrocinio Económico, mediante el cual una persona se compromete a utilizar sus recursos económicos para apoyar al inmigrante.

¿Qué beneficios públicos pueden entrar en el análisis?

Aquí está uno de los cambios importantes. USCIS podrá considerar determinados beneficios públicos sujetos a verificación de recursos económicos, entre ellos:

Asistencia en efectivo para mantenimiento de ingresos.

Ayuda para vivienda.

Cupones de alimentos.

Ayuda financiera para estudios universitarios.

Otros beneficios similares.

Sin embargo, hay una diferencia importante según cuándo se recibieron esos beneficios.

Antes del 18 de septiembre de 2026 Asistencia pública en efectivo para mantenimiento de ingresos e institucionalización a largo plazo a expensas del Gobierno Desde el 18 de septiembre de 2026 USCIS podrá considerar todos los beneficios públicos sujetos a verificación de recursos económicos contemplados por la nueva guía

Por eso, el 18 de septiembre de 2026 es una fecha clave para quienes tengan un trámite de ajuste de estatus relacionado con esta causal.

No todos los inmigrantes están sujetos a la regla

Otro punto importante es que no todas las personas que solicitan la residencia están sujetas a la causal de carga pública.

USCIS explica que existen categorías migratorias que están exentas por disposición del Congreso. Entre ellas se encuentran los asilados y refugiados, determinados jóvenes inmigrantes especiales, víctimas de trata humana con visas T, víctimas de ciertos delitos con visas U y autopeticionarios bajo la Ley de Violencia Contra la Mujer (VAWA).

También existen otras categorías específicas, como determinados solicitantes de ajuste bajo la Ley de Ajuste Cubano, ciertos ciudadanos de Nicaragua y otros países de Centroamérica, así como personas protegidas bajo programas migratorios concretos.

En cambio, varias categorías de inmigrantes sí están sujetas a esta causal, incluyendo determinados familiares de ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes, trabajadores inmigrantes, inversionistas y otros solicitantes de residencia.

En otras palabras: antes de preocuparse por la carga pública, hay que determinar si la categoría migratoria del solicitante está sujeta a esta causal.

USCIS analizará cada caso por separado

La agencia deja claro que la decisión no se tomará utilizando una especie de lista automática. Los oficiales revisarán toda la evidencia disponible en el expediente y determinarán, caso por caso, si existe una probabilidad de que la persona se convierta en una carga pública.

Esto significa que la situación económica de una persona será analizada junto con su edad, salud, familia, educación, habilidades y demás circunstancias relevantes.

Por ejemplo, la recepción de un beneficio público no necesariamente será el único elemento que determine el resultado. USCIS evaluará cómo encaja esa información dentro del panorama general del solicitante.

¿Qué pasa con la fianza por carga pública?

Las nuevas guías también explican cómo funciona la fianza por concepto de carga pública.

Si un oficial determina que una persona es inadmisible únicamente porque considera que probablemente se convertirá en una carga pública, USCIS puede invitarla a presentar una fianza.

Esta fianza funciona como una garantía económica. Una persona o empresa puede pagarla en efectivo o presentar una fianza de garantía para demostrar que el inmigrante no se convertirá en una carga pública.

Si se cumplen los requisitos y USCIS acepta la fianza, el oficial puede aprobar el ajuste de estatus y la persona podría convertirse en residente permanente legal.

USCIS revisará cada caso de carga pública tomando en cuenta todas las circunstancias del solicitante. | Crédito: EFE/EPA/BONNIE CASH / BONNIE CASH / POOL

¿De cuánto sería la fianza?

El monto no es necesariamente igual para todos. USCIS señala que el oficial evaluará cuánta asistencia gubernamental podría ser elegible para recibir y potencialmente recibir el extranjero durante los siguientes cinco años.

Si USCIS invita al solicitante a presentar una fianza, deberá utilizar el Formulario I-945, Fianza por Concepto de Carga Pública.

Un detalle clave: no se puede presentar el I-945 por iniciativa propia. USCIS solo aceptará la fianza cuando la agencia haya invitado expresamente al extranjero a hacerlo mediante una Notificación de Intención de Denegación.

¿Cuándo empiezan a aplicarse las nuevas reglas?

Las nuevas guías son vinculantes y reemplazan las instrucciones anteriores relacionadas con la inadmisibilidad por carga pública, incluida la Guía de Campo Interina de 1999.

Entrarán en vigor el 18 de septiembre de 2026 y se aplicarán a los formularios I-485 de ajuste de estatus que estén sujetos a la causal de carga pública y que tengan matasellos o sean presentados electrónicamente en esa fecha o después.

Por eso, para quienes estén preparando una solicitud de residencia, la fecha de presentación puede ser especialmente relevante.

Importante: que una persona haya recibido algún beneficio público no significa automáticamente que USCIS le negará la residencia. La agencia deberá revisar las circunstancias particulares del solicitante y determinar si, en su conjunto, existe una probabilidad de que se convierta en una carga pública.

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