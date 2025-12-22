Viajar fuera de Estados Unidos durante Navidad y fin de año es usual entre migrantes y residentes permanentes, pero también es una de las épocas con mayor control en aeropuertos y cruces fronterizos. Por eso, antes de salir del país, es indispensable conocer qué documentos son obligatorios y qué situaciones pueden generar problemas al momento de regresar.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. (USCIS) recuerda que los residentes permanentes pueden viajar al extranjero, pero deben portar ciertos documentos básicos.

Para salir de EE. UU., normalmente se necesita el pasaporte del país de origen o un documento de viaje de refugiado, aunque el país de destino podría exigir visas u otros requisitos adicionales. Para regresar a Estados Unidos, es indispensable contar con una green card válida y vigente.

Al llegar a un puerto de entrada, un oficial de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) puede solicitar documentos adicionales para verificar la identidad, como pasaporte o licencia de conducir emitida en EE. UU.

USCIS y la CBP recuerdan qué documentos son obligatorios para salir del país y volver sin inconvenientes. (Crédito: Freepik)

Aunque la CBP no exige siempre pasaporte a residentes permanentes, las aerolíneas sí pueden requerirlo, por lo que se recomienda confirmar las reglas antes de viajar.

USCIS también advierte que viajar al extranjero implica cuidar el estatus migratorio. Aunque los viajes cortos no suelen generar problemas, un oficial puede evaluar si la persona mantiene lazos con EE. UU., como empleo, familia, comunidad o el pago de impuestos.

Si se considera que el residente no tiene intención de vivir permanentemente en el país, se puede interpretar como abandono del estatus, incluso en ausencias menores a un año.

Para quienes planean estar fuera de EE. UU. por más de un año, es obligatorio solicitar antes de salir un Permiso de Reingreso (Formulario I-131). Este documento permite regresar sin necesidad de tramitar una visa.

Las autoridades advierten sobre situaciones que pueden poner en riesgo el estatus migratorio, incluso en viajes cortos. (Foto: Joseph Prezioso / AFP)

Si la ausencia supera los dos años, el permiso pierde validez y será necesario solicitar una visa de residente que regresa (SB-1) en una embajada o consulado estadounidense, salvo excepciones para familiares de militares o empleados del gobierno en misión oficial.

Durante las fiestas, la CBP confirma un aumento significativo del flujo de viajeros, especialmente desde México. Por ello, las autoridades recomiendan preparar el viaje con anticipación, revisar los procesos oficiales y verificar la lista de artículos prohibidos o restringidos, así como las reglas para introducir alimentos y medicamentos. Los fármacos deben llevarse con receta a nombre del viajero y en su empaque original.

Entre los documentos que deben estar vigentes y a la mano se incluyen pasaporte, visa, green card, permiso de viaje anticipado si aplica y licencias válidas para conducir. Además, la CBP aconseja que los boletos de viaje coincidan exactamente con el nombre que figura en el pasaporte o identificación oficial, ya que discrepancias pueden causar retrasos o revisiones adicionales.

Prepararse con anticipación y cumplir las reglas puede evitar demoras, sanciones o la negación de entrada. (Foto referencial: Michael M. Santiago / Getty Images)

Finalmente, autoridades de México y EE. UU. advierten que existen motivos claros para negar la entrada o cancelar una visa, como presentar documentos falsos, mentir a los agentes, tener antecedentes penales, intentar trabajar ilegalmente, transportar artículos prohibidos o no declarar más de US$10.000 en efectivo.

También puede influir no contar con fondos suficientes para la estancia o admitir consumo de drogas.

Conocer estas reglas y viajar preparado puede marcar la diferencia entre un regreso sin contratiempos y un problema migratorio serio.

¿Cuánto tiempo puede pasar un residente permanente fuera de EE. UU.?

Como residente permanente (portador de una Green Card), puedes estar fuera de Estados Unidos hasta un año sin perder técnicamente tu estatus, siempre que tu intención sea regresar.

Sin embargo, si planeas estar fuera más de seis meses, las autoridades de inmigración podrían cuestionar si realmente vives en EE. UU., por lo que es clave mantener lazos como cuentas bancarias, pago de impuestos y una dirección física activa.

Si necesitas ausentarte por más de un año, debes solicitar un Permiso de Reingreso (Re-entry Permit) mediante el Formulario I-131 antes de salir del país. Este documento te permite permanecer en el extranjero hasta por dos años sin que se considere que has abandonado tu residencia.

Si permaneces fuera más de un año sin este permiso, tu tarjeta de residente podría quedar invalidada automáticamente.

