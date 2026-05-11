Walmart se prepara para implementar una transformación en su estructura de pagos, una medida que pretende redefinir la relación laboral con miles de sus colaboradores. Si bien ya se confirmó que entrará en vigor desde el 1 de julio, posiblemente existan dudas de cómo se implementará y en qué locales se aplicará. Para resolver estas incertidumbres, he elaborado la siguiente nota explicándote los detalles completos de este anuncio.

Dicha acción que se ejecutará a mitades del presente año parte de la Ley Private Attorneys General Act (PAGA, por sus siglas en inglés), la cual fue aprobada en el año 2004; esta normativa permitía a los trabajadores privados de California actuar como “fiscales generales” y reclamar multas laborales, según el portal California Civil Rights Law Group .

Eso sí, la normativa fue objeto de importantes modificaciones en el 2024, permitiendo cambiar el cálculo de las sanciones, los tipos de demandas permitidas y los mecanismos para que las compañías “corrijan” sus infracciones.

Si bien la Ley PAGA se oficializó en el 2004, en los últimos años pasó por importantes reformas. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Entonces, con las reformas aplicadas, se pretende limitar el impacto negativo en las empresas, teniendo sus tarifas correctas y manteniendo una correcta documentación del cumplimiento de la norma para evitar cualquier sanción.

Es así que los establecimientos de Walmart y otras cadenas minoristas ubicadas en su mayoría al sur del estado de California deberán realizar una evaluación de los sueldos de sus trabajadores para cumplir con los lineamientos de la renovada ley PAGA.

En qué locales de Walmart se aplicará la nueva normal salarial

Las modificaciones afectarán a locales ubicados en ciudades como Los Ángeles, Pasadena, Santa Mónica, Malibú y West Hollywood, donde las empresas deberán acreditar que las remuneraciones se ajustan a las tarifas de cada localidad.

Con las reformas de la ley PAGA, los trabajadores de compañías minoristas accederán a un mayor sueldo. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini / Imagen referencial no válida legalmente, solo usada con fines educativos)

En áreas no incorporadas del condado de Los Ángeles el pago por hora subirá a $18.47 , mientras que en Pasadena se elevará a $18.57 y San Diego situará su remuneración base en $17.75 .

En el caso de Santa Mónica, su pago por hora subirá a $18.47 y Malibú a $17.91 ; mientras que West Hollywood reforzará su posición como uno de los más elevados al alcanzar los $20.87 .

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