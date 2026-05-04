Una nueva propuesta legislativa en Santa Ana, California, podría cambiar la forma en que funcionan las cajas de autopago en supermercados como Walmart y otras grandes tiendas. Las autoridades locales debatirán este martes una norma que impondría restricciones más estrictas al uso de self-checkout (autocobro) dentro de la ciudad.

De aprobarse, las tiendas estarían obligadas a contar con empleados supervisando permanentemente las cajas de autoservicio. Además, los clientes no podrían escanear más de 15 artículos por compra, una medida que busca reforzar el control y reducir problemas asociados a este sistema.

Según LAist.com, la propuesta también contempla prohibir que los compradores utilicen self-checkout para adquirir productos con etiquetas de seguridad o artículos que requieran verificación de edad, como ciertos medicamentos, alcohol o tabaco.

La propuesta obligaría a las tiendas a tener personal supervisando permanentemente estas áreas. (Foto referencial: Freepik)

Mientras tanto, algunas cadenas ya comenzaron a hacer cambios similares. Un local de Walmart en South Philadelphia decidió reducir el uso de cajas de autopago y volver a priorizar las cajas tradicionales con cajeros.

Según un portavoz de la compañía, la decisión se tomó tras analizar el comportamiento de compra de los clientes en esa ubicación específica.

“Estos cambios están guiados por los comentarios de asociados y clientes, patrones de compra locales y las necesidades del negocio en cada comunidad”, explicó el representante a The Philadelphia Inquirer.

Otros estados de EE. UU. también evalúan restricciones similares. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Santa Ana no es la única ciudad o estado que analiza restricciones de este tipo. En Rhode Island, legisladores discutieron límites en la cantidad de estaciones de autopago permitidas y en la carga laboral de los empleados que las supervisan.

Propuestas similares también avanzan en Connecticut y Massachusetts, donde buscan reducir la dependencia de esta tecnología y reforzar la presencia de trabajadores en tiendas.

El fin del self-checkout: por qué están restringiendo las cajas automáticas en EE. UU.

Varias ciudades y estados de Estados Unidos están empezando a regular o limitar el uso de las cajas de autopago (self-checkout) en supermercados y tiendas grandes. Con estas medidas se busca reducir robos, mejorar la supervisión y asegurar que siempre haya personal atendiendo a los clientes.

En California, ciudades como Santa Ana, Costa Mesa y Long Beach lideran esta tendencia. La primera ya se encuentra debatiendo una norma para limitar las compras a 15 artículos y prohibir el cobro automático de productos con etiquetas de seguridad o que requieran verificar la edad.

A nivel estatal, Rhode Island limitó a ocho el número de máquinas permitidas por tienda, exigiendo un empleada por cada dos estaciones para garantizar la supervisión.

Otros estados como Washington, Connecticut y Massachusetts también evalúan normativas que obligarían a las cadenas a mantener una proporción mínima de cajeros humanos frente a las máquinas.

Incluso en ciudades como Nueva York, existen propuestas para que el autopago sea exclusivo para compras pequeñas.

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