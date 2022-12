El nivel de la selección de Portugal en el Mundial Qatar 2022 ha sido impresionante hasta el momento, dado que ha ganado sus dos primeros cotejos y ya tiene la clasificación a octavos de final en el bolsillo. No obstante, los ‘Lusos’ pondrán en juego su invicto, al enfrentar a Corea del Sur, que está obligada a triunfar para acceder a la siguiente ronda.

¿CUÁNDO Y A QUÉ HORA JUEGA PORTUGAL vs. COREA DEL SUR?

Portugal vs. Corea del Sur chocan este viernes 2 de diciembre, por la tercera jornada de la Copa del Mundo, desde las 10:00 a. m. (hora peruana). El partido se disputará en el Education City Stadium de Al Rayyan y el árbitro argentino Facundo Tello será el encargado de impartir justicia.

¿QUÉ CANAL TRANSMITE PORTUGAL vs. COREA DEL SUR?

La transmisión del Portugal vs. Corea del Sur en territorio peruano será a través de Latina Televisión; mientras que Directv Sports lo hará para el resto de Sudamérica.

¿QUÉ RESULTADOS NECESITA COREA DEL SUR PARA CLASIFICAR?

La selección de Corea del Sur está obligada a vencer a Portugal y tratará de sacar provecho de la posible ausencia de Cristiano Ronaldo, quien no entrenó el último miércoles. Conoce qué resultados necesitan los asiáticos para meterse a octavos de final:

- Si Corea del Sur gana y Uruguay empata o pierde

Corea del Sur debe vencer a Portugal por cualquier marcador y esperar que Uruguay pierda frente a Ghana. Si los ‘Charrúas’ empatan, el equipo surcoreano debe vencer por una diferencia de dos o más (2-0; 3-0; 3-1; etc.) para superar al combinado ghanés.

- Si Corea del Sur gana y Uruguay gana

La selección de Corea del Sur tendrá que ganar por solo un gol de diferencia (1-0; 2-1; etc.) y esperar que Uruguay repita el resultado o registrar, como máximo, un 2-0.

Si los surcoreanos vencen por dos goles de diferencia a Portugal (2-0; 3-1; etc.), obligarán a que Uruguay golee por cuatro a Ghana (4-0; 5-0; 5-1; etc.).

- Corea del Sur quedará eliminado si:

Empata o pierde ante Portugal; o si triunfa por un gol de diferencia (1-0; 2-1; 3-2; etc.) y Uruguay supera por tres a Ghana (3-0; 4-0; 4-1; etc.)

ANTECEDENTE DE PORTUGAL vs. COREA DEL SUR

El último Portugal vs. Corea del Sur data del 14 de junio del 2002, en la Copa del Mundo que el mencionado país asiático organizó, junto a Japón. Aquella vez, las escuadras lucharon por un boleto a octavos de final y el conjunto asiático eliminó a los ‘Lusos’: venció por 1-0, con gol de Ji-Sung Park. Esta vez, las circunstancias no son similares, pero el objetivo es el mismo.