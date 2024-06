Luego de 15 meses de detención, este miércoles 26 se llevó a cabo la primera audiencia en el proceso judicial en contra del periodista estadounidense Evan Gershkovich (32), corresponsal de The Wall Street Journal acusado por espionaje en Rusia, un delito que se castiga con hasta 20 años de prisión.

El reportero fue presentado a los medios de comunicación acreditados, pero todo el momento permaneció dentro de una cabina de vidrio. La audiencia se llevó a cabo a puerta cerrada en un tribunal de la región de Ekaterimburgo.

Según la agencia de noticias EFE, Gershkovich estaba en mangas de camisa y completamente rapado por primera vez desde su arresto en marzo del 2023.

El periodista no respondió a las preguntas de la prensa y, según señaló el tribunal, fue un pedido del mismo Gershkovich de que “no se le hiciera ninguna pregunta, fue su decisión”.

Se trata del primer periodista occidental que, desde la época soviética, está siendo acusado de espionaje en Rusia. Para el analista internacional Roberto Heimovits, el Caso Gershkovich “marca un hito más en el deterioro de las relaciones entre Estados Unidos y Rusia”.

Así lucía Evan Gershkovich, junto a sus abogados, durante la primera audiencia tras ser detenido. (Foto: AFP)

Así luce Evan Gershkovich casi 15 meses después de estar encarcelado. Recién esta semana comenzó su juicio por presunto espionaje. (Foto: AFP)

“Este periodista del The Wall Street Journal lleva detenido 15 meses y el gobierno ruso no ha presentado ninguna prueba que efectivamente pueda relacionarlo al espionaje. Todo parece indicar que no es un espía, sino un periodista legítimo”, comenta en diálogo con El Comercio.

Gershkovich fue arrestado por los servicios de seguridad rusos (FSB). Según la agencia de noticias AFP, la acusación señala que habría recopilado información confidencial en nombre de la CIA sobre Uralvagonzavod, uno de los principales fabricantes de armas del país y que produce tanques T-90 que se utilizan en Ucrania.

Sin embargo, tanto el reportero como sus familiares han negado esto. Su defensa legal ha señalado que únicamente estaba haciendo su trabajo periodístico. La próxima audiencia se realizará el 13 de agosto. No se ha permitido conocer donde permanecerá detenido.

¿Negociaciones por un asesino?

Frente a esta situación, la posibilidad de una nueva negociación de intercambio de prisioneros entre Rusia y EE.UU. ha ido creciendo. Así lo han dejado entrever tanto los directivos de The Wall Street Journal como los familiares del periodista, pues se pretendería liberar a varios rusos detenidos. “Es indignante verlo en un tribunal para un juicio amañado, que se lleva a cabo en secreto y que se basa en acusaciones totalmente inventadas”, indicó el periódico estadounidense en un comunicado.

Un cartel electrónico en Times Square de Nueva York, en el que se recuerda a Evan Gershkovich. (Foto: AFP)

“El gobierno de Putin ya antes ha acusado falsamente a estadounidenses. Los ha detenido, los ha enjuiciado y ha salido ganando mucho. Por ejemplo, quizá el caso más claro y más emblemático fue el de la basquetbolista Brittney Griner”, apunta Heimovits.

La deportista estadounidense fue arrestada en febrero del 2022 por posesión de drogas, pero se trataba de aceite que contenía cannabis. Tras darle sentencia en agosto de ese mismo año, cuatro meses más tarde Moscú negoció el canje de Griner por el traficante de armas ruso Viktor Bout, el llamado mercader de la muerte que cumplía 12 años de prisión en Estados Unidos.

Ahora, desde varios niveles del gobierno de ambos países se ha vuelto a dejar abierta esta posibilidad. El mismo presidente ruso Vladimir Putin dijo en una entrevista a corresponsales que Estados Unidos estaba dando “pasos enérgicos” para la liberación de Gershkovich y que eso podría ocurrir “solo sobre la base de la reciprocidad”.

Brittney Gringer fue detenida en Rusia en el 2022. Su liberación se produjo a través del intercambio de prisioneros con Estados Unidos. (Foto: BBC)

El nombre que aparece en medio de este dilema es el de Vadim Krasikov (58), un ciudadano ruso relacionado al FSB, el servicio de seguridad de Rusia.

“Fue arrestado por asesinar a un luchador checheno antiruso en pleno día, en Berlín, en el 2019 y está preso en Alemania hace 5 años, y probablemente los rusos van a pedir a Estados Unidos que para liberar a Gerskovich, Estados Unidos le pida a Alemania que lo suelte, cosa que no es segura que lo hagan porque Alemania es un país soberano”, detalla Heimovits sobre el presunto intercambio.

Según el diario británico The Guardian, Krasikov es un coronel de alto rango del servicio secreto ruso FSB y cumple cadena perpetua en una cárcel alemana. Había ingresado a Alemania con documentos falsos para asesinar a Zelimkhan Khangoshvili. En un momento también se difundió la posibilidad de un intercambio del agente por Alexei Navalny, el opositor de Vladimir Putin muerto en prisión este año.

El nombre de Vadim Krasikov (der.) es uno de los que más se comenta para el intercambio de prisioneros, en torno al caso del periodista Gershkovich. (Foto: AFP / BBC)

En debate electoral

En medio del proceso electoral que vive Estados Unidos, el caso de Evan Gershkovich ha sido tomado recientemente por el exmandatario Donald Trump, quien aseguró que repatriaría rápidamente al periodista.

“Evan Gershkovich, el reportero del (diario) The Wall Street Journal, que fue detenido por Rusia, será liberado casi inmediatamente después de las elecciones, pero definitivamente antes de que yo asuma el cargo”, dijo el candidato republicano.

Además, según informe de la agencia AFP, aseguró que Estados Unidos “no pagará nada” por la posible liberación, en caso sea elegido para volver a la Casa Blanca.

¿Conviene a los candidatos presidenciales Joe Biden y Donald Trump tocar un tema tan delicado?

“Cualquiera de los dos tiene puntos flacos. Trump podría acusar a Biden de que por debilidad de su gobierno es que Rusia toma como rehenes a estadounidenses, y por el lado de Biden este podría acusar a Trump de ser un político favorable a Putin. Así que probablemente aquel que lo tome podría ser un búmeran”, argumenta Heimovits.

En todo caso, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo: “No hay ningún contacto con Donald Trump”. Por otro lado, la agencia EFE informó que Serguéi Riabkov, viceministro de Exteriores ruso, pidió no politizar el caso. “Considero que los intentos de politización de dicho asunto (...) en Estados Unidos son contraproducentes”, aseveró.