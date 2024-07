“La otra crisis que tenemos, que es mundial pero que también incluye abusos en el mercado local, es la crisis de los precios de los alimentos... Si bien algunos de estos abusos solo traen como consecuencia multas o sanciones administrativas, quiero recordarles a los señores importadores, mayoristas, distribuidores y comercializadores de estos alimentos, que están cometiendo estos abusos con la confianza de que no hay sanción penal, les quiero recordar que ellos también saben que están fichados por evasión fiscal, por sobornos, por pasar alimentos en contrabando, por meter alimentos en puntos no fronterizos sino por puntos ciegos, por sobornar a agentes de aduanas, por declaraciones falsas, y esas sí son sanciones penales”, dijo Bukele al inicio de su intervención en la Casa Presidencial.

“Voy a hacer un llamado como el que le hicimos a las pandillas a inicios del 2019, cuando les dijimos paren de matar o no se quejen después, ahora yo les voy a dar un mensaje a los los importadores, comerciantes, mayoristas y distribuidores de alimentos: paren de abusar del pueblo salvadoreño o no se quejen después, porque todos están fichados y ustedes saben los delitos que han cometido, no va a ser la multa las que les vamos a poner”, amenazó Bukele.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se dirige a los asistentes durante su ceremonia de toma de posesión en el Palacio Nacional el 1 de junio de 2024. (Foto de Marvin RECINOS / AFP). / MARVIN RECINOS

Luego, el presidente lanzó el ultimátum. “No se quejen después, yo espero que mañana los alimentos estén a un precio más bajo de lo que están ahora. No es broma, como se lo dijimos a las pandillas en el 2019, y se dieron cuenta de que no era broma... Estábamos ocupados con las pandillas y no teníamos tiempo de ir tras esos otros delitos, pero ahora sí tenemos tiempo. Paren de abusar, yo espero precios más bajos mañana o van a tener problemas”.

Por su parte, la Defensoría del Consumidor y el ministerio de Agricultura y Ganadería revelaron que sus inspectores han comprobado que algunos comerciantes han incrementado los precios de algunos productos hasta en un 300%, y dijeron que ya se iniciaron procesos de sanción.

Mientras que el portal ElSalvador.com hizo notar que el mismo viernes Bukele admitió que en el país hay una baja producción de alimentos.

“Somos un país que no es autosostenible en el tema de los alimentos. Ni siquiera producimos los alimentos que consumimos más… frijoles, maíz, tomates, papas, cebolla, güisquil”, dijo Bukele en la cadena nacional.

El medio también explicó que desde octubre del 2022 en El Salvador aumenta el precio de los alimentos con mayor velocidad porque es un país dependiente: buena parte de lo que se consume se tiene que importar.

“Si en el resto de países hay sequías, conflictos políticos, fenómenos climáticos que afectan la producción. Si ocurren factores en el lado de la oferta, no solo en la producción, sino en la distribución, eso nos va a golpear directamente. Somos demasiado dependientes de la importación”, manifestó a ElSalvador.com la economista Lorena Valle Cuéllar.

La economía, la principal preocupación de los salvadoreños

Un inspector de la Defensoría del Consumidor de El Salvador verifica el precio y el tamaño de los alimentos en un supermercado el 8 de julio de 2024. (Foto de Marvin RECINOS / AFP). / MARVIN RECINOS

De acuerdo con un estudio de este año del Instituto Universitario de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), la principal preocupación de los salvadoreños ha pasado a ser la economía.

En orden de preocupación, la población consultada mencionó a la economía (39,1 %), el desempleo (11,4 %), el alto costo de la vida (9,9 %), la pobreza (5,8) y el alza de precios en la canasta básica (4,3 %). Solo el 5,5 % se refirió a los problemas relacionados con la seguridad y las pandillas.

En la misma encuesta, el 25,8 % respondió que el principal fracaso del Gobierno de Bukele, que lleva en el poder 5 años, se dio en materia económica.

Además, el 60,5 % de los salvadoreños consideró que la economía del país ha empeorado o sigue igual durante la gestión de Bukele y el 69,2 % dijo que su economía familiar ha empeorado o se mantiene igual.

La prensa de El Salvador ha informado que la canasta básica alimentaria urbana en el país alcanzó los 256,56 dólares en mayo de 2024, un incremento del 3,51 % con respecto a los 247,86 dólares registrados en mayo de 2023.

Mientras que la canasta rural se situó en 179,08 dólares para mayo de 2024, una baja de 9.76 dólares respecto a su precio en el mismo período de 2023, que era de 188,84 dólares.

El salario mínimo en El Salvador

en el área comercio y servicios es de 365 dólares, en el rubro maquila es de 354,36 dólares. Mientras que los trabajadores de la agricultura reciben entre 243,45 y 272,66 dólares.

Plazo de 10 días a los supermercados

Un inspector de la Defensoría del Consumidor de El Salvador verifica el precio y el tamaño de diferentes frutas y verduras en un supermercado privado en San Salvador el 8 de julio de 2024. (Foto de Marvin RECINOS / AFP). / MARVIN RECINOS

El domingo, Bukele volvió a referirse al tema de los alimentos e insistió en que después de acorralar a las pandillas combatirá a las “mafias” empresariales que alteran los precios de productos y encarecen el costo de vida en el país.

“Ahora que, para sanear la economía y salir de la pobreza, hemos decidido ir contra los cárteles oligopólicos y las mafias, vuelven a surgir los ataque y las condenas... Sería muy tonto de nuestra parte no volver a intentar nuestra propia receta, que responde a nuestra propia realidad. La última vez que lo hicimos (con las pandillas), logramos un milagro que nadie habría imaginado posible. Primero Dios, lo lograremos de nuevo”, escribió Bukele en su cuenta de la red social X.

El lunes, las autoridades de El Salvador iniciaron inspecciones en cadenas de supermercados. “Este día hemos iniciado un segundo e importante esfuerzo (...) para realizar una serie de investigaciones, una línea de investigación en las cadenas de supermercados”, declaró en rueda de prensa el jefe de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar.

Salazar dijo que han pedido información a las seis principales cadenas de supermercados del país. Agregó que con dicha información, en un plazo de 10 días se realizará “el análisis respectivo” para “determinar la responsabilidad” en el incremento de precios de alrededor de 68 productos de la canasta básica.

“Existen en este momento incremento abrupto de precios, incremento que nunca se habían dado en la historia de nuestro país”, indicó Salazar.

En la mayoría de casos, agregó, el alza ha rondado “más del 40%” en productos como tomate, cebollas, pimientos, zanahoria y lechuga.

Las autoridades también abrieron una investigación sobre otros productos de la canasta básica como harinas, leche, carne de pollo y aceite entre otros, detalló la agencia AFP.

El autoritarismo de Bukele

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en un campo cerca de un cuartel militar en las afueras de la ciudad de San Juan Opico, 35 km al oeste de San Salvador, el 23 de noviembre de 2022. (Foto de Marvin RECINOS / AFP) / MARVIN RECINOS

Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, explicó a El Comercio el contexto en el que se dio el anuncio de Bukele. Dijo que en El salvador están sucediendo dos cosas. Uno: hay un problema por las lluvias, que están provocando inundaciones y deslaves. Y dos: hay una epidemia de dengue. “Se ha notado que en el tema de las lluvias las autoridades no hicieron las acciones de prevención, pese a tener 5 años de gobierno, y hay lugares que se siguen inundando y donde supuestamente ya se había corregido el problema. Y ya hay fallecidos por el dengue, lo que provocó que el mandatario recién decretara la alerta roja. Eso generó en la opinión pública críticas hacia el Gobierno, y la gente se preguntó dónde está el presidente”.

“Mi hipótesis es que ante esa opinión pública no favorable, deciden hacer la cadena nacional donde se aborda el tema de los alimentos por el asunto del costo de la vida. Ese es el contexto”, dice Eduardo Escobar.

“Sin duda, Bukele replica algunos aspectos que ya habíamos visto respecto de castigar a grupos o personas por determinados comportamientos, eso es parte del autoritarismo que se le señala al Gobierno, porque el presidente solo amenaza, solo señala pero en ningún momento advierte la aplicación de la ley, parece solo antojadizo decir ‘ustedes bajen el precio de los alimentos’, y no hacerlo dentro de un proceso administrativo, de investigación y posteriores sanciones según la ley”, indica Escobar.

“Esto es parte del autoritarismo del Gobierno, donde el presidente busca mostrarse ante la gente como un líder fuerte, presente, que toma decisiones en favor del pueblo, pero todos sabemos que porque él lo diga no va a bajar el precio de la canasta básica, no puede bajar como por arte de magia. Es más una puesta en escena del Gobierno para congratularse con la gente y que la opinión negativa con respecto al presidente desaparezca. Eso no quita el hecho de que pueda tomar alguna acción, porque ahora solo se ha quedado al nivel de amenaza”, sostiene Escobar.

¿Cuál es la ideología de Bukele, es de derecha, de izquierda? “Bukele es un oportunista. Va a ser de una ideología de izquierda si le conviene, va a ser de derecha si le es conveniente. Se adapta a las circunstancias. Va a adoptar un discurso que le sea conveniente en un momento específico. Puede plantear temas del sector conservador como estar contra el aborto, contra el matrimonio igualitario, pero al mismo tiempo puede estar hablando de control de precios. Esa es la fluidez que le da el no tener una ideología sino ser oportunista”, anota Escobar.

El director ejecutivo de Acción Ciudadana remarca que no hay un debate ideológico sobre la economía, y que el presidente “se va a guiar porque la gente se está quejando por el alto costo de la vida, entonces la medida que él puede tomar para tatar de remediar un poco el asunto es ‘vamos a plantear controlar precios’, y eso no tiene ningún costo porque él no se ha movido en esos ejes ideológicos (derecha o izquierda) y la ciudadanía tampoco ve el tema ideológico, lo que quiere es que le bajen el precio de la canasta básica, no le importa cómo, si es bajo el libre mercado o bajo el control de precios”.

Tras el anuncio de Bukele, un editorial del diario La Prensa Gráfica resaltó que “la oferta y la demanda no se regulan a base de decretos; el único modo en que el Estado puede influir en el precio de algunos artículos es manufacturándolos él mismo y vendiéndolos a la población a unos precios definidos de modo político. En un escenario como el salvadoreño, esa opción es inexistente y el gobierno apenas puede adquirir productos a través de la importación y ofrecerlos a la población a un costo subsidiado –con un diferencial que traslada como pérdidas a las arcas públicas, ya de suyo golpeadas– o incluso como regalo, tal cual ocurrió antes de los últimos tres ejercicios electorales”.

“A menos que se trate de un régimen comunista, hasta el socialismo más militante debe justificar las intervenciones estatizadoras”, remarcó el editorial.

“Según la propaganda, unas palabras del mandatario bastaron para que los precios de verduras, frutas y otros alimentos bajaran al día siguiente; lo más seductor del mensaje no fue que apelara a la solidaridad de unos no definidos especuladores sino que dejara colgando en el ambiente una amenaza. Es como funciona el autoritarismo, unos modos que la nación conoce cada vez con mayor familiaridad”, enfatizó el editorial.