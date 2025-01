Entrevista

Arístides Royo, expresidente de Panamá (1978 - 1982)

¿Qué representa el Canal para los panameños?

Representa años de luchas, momentos de sangre, décadas en las que Panamá fue avanzando lentamente en su relación con Estados Unidos. Desde 1903 nosotros nacimos con un derecho a la intervención de Estados Unidos en nuestros asuntos internos. Eso no se quitó hasta un tratado de 1936 firmado por los presidentes Harmodio Arias y Franklin D. Roosevelt. Pero el Congreso de Estados Unidos no lo aprobó sino hasta tres años después. Entonces, recibíamos 250 mil dólares al año durante mucho tiempo, que era la cifra que se pagaba por el uso del ferrocarril. Los tratados previos le habían dado mucho, y ahí incluyo el término perpetuidad, a Estados Unidos y muy poco a Panamá. Ellos tomaron mil y pico kilómetros cuadrados de nuestro territorio y ejercían como si hubiesen sido soberanos; es decir, no le pertenecía en jurisdicción a la República de Panamá.





¿Se imaginaba vivir un escenario como el actual?

Lo curioso es que si el Canal nos lo hubieran entregado antes de ayer, diríamos que todavía quedan resquicios de la posición colonialista de Estados Unidos. Pero el Canal acaba de cumplir 25 años muy bien administrado por los panameños. No es un tema que tiene dos años sino que lleva 48 años entre espera y ejecución.





¿Qué opina del argumento de que China controla el Canal?

Es un absurdo sostener eso. Parte de un silogismo equivocado, cuya primera premisa es que Panamá somete a licitación la administración de los puertos, la segunda premisa es que Estados Unidos no gana la licitación sino una empresa inglesa con domicilio en Hong Kong, y la tercera premisa es que Hong Kong pasa a administración china. Y ahí viene la conclusión equivocada de que al pasar el territorio a ser controlado por China, el gobierno de China manda en los puertos. Esa es una conclusión falsa. Es como si me dicen que China instala una fábrica de automóviles en Panamá y por eso administración el tránsito panameño. El Canal se maneja como una empresa, en ningún momento se ha producido nada que evidencie que los chinos deciden sobre la administración de los puertos.





¿Cómo calificaría la administración del Canal en estos 25 años?

Me gustaría resaltar el acierto más importante. A solo seis años de entrar en posesión de la República de Panamá, se dispuso la ampliación del Canal. Es decir, la construcción de dos exclusas nuevas, una hacia el Pacífico y otra hacia el Atlántico. En el 2016 se inauguró la obra y permite el cruce de barcos más grandes.





La postura de Trump implica apropiarse de territorio ajeno, ¿qué diferencia hay entre eso y lo que hace Vladimir Putin en Ucrania?

Sería un absurdo que el gobierno de un país democrático venga a invadir a un país con el que posee tratados, incluido el Tratado de Neutralidad que está apoyado por 48 países y está en la OEA.





Usted también ha sido presidente, ¿qué puede decirnos de una declaración como la de Trump tomando en cuenta su investidura?

Sí, fui presidente, pero también miembro del equipo negociador del Tratado Torrijos - Carter y presidí la Junta Directiva del Canal durante cinco años. Conseguir el tratado fue una gran satisfacción para los panameños, quienes lo aprobaron en plebiscito. Costó mucho aprobarlo en el Senado de Estados Unidos. El Canal de Panamá está bajo soberanía del pueblo panameño, es una reconquista consentida y firmada por Estados Unidos que sería completamente violada si de repente deciden tomar los puertos por mano militar.





¿Ante qué instancias podría recurrir Panamá en ese escenario?

Panamá actuaría con toda la dignidad del caso, amparados por el derecho nacional e internacional. Estoy seguro de que acudiría a la búsqueda del apoyo internacional, así como lo hicimos en 1973 buscando apoyo de todos los países latinoamericanos, incluyendo honrosamente al Perú, ahora buscaríamos apoyo internacional y de las Naciones Unidas para decirle a Trump que un país no puede tomar estas determinaciones frente a un país soberano.